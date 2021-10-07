Для сезона осень – зима дизайнеры представили различные интерпретации базовой вещи. Самыми популярными свитерами сезона стали поло с воротником и свитера со змейкой. От них по популярности не отстают свитера в полоску – с горловиной и без.

Обратите внимание Кьяра Ферраньи надела провокационный свитер с золотой грудью: роскошный монохромный аутфит

Свитера с воротником, змейкой и в полоски уже носят все модницы мира, показывая в личных профилях стильные наряды. Какой свитер выбрать этой осенью – читайте дальше.

Рыболовный свитер

Рыболовный свитер – уютный осенний элемент гардероба. Эти свитера отличаются традиционным узором, переплетения которого подобны к веревкам рыбаков. Выбирайте на сезон классические модели в белом, молочном, бежевом или черном цвете.



Самые модные свитера осенне-зимнего периода / Фото из Vogue

Объемный кардиган

Этой осенью можно надевать кардиган, как самостоятельный элемент гардероба, или дополнять им водолазки. Выбирайте кардиган любого цвета, а дополняйте парой ботинок на массивной подошве.



Самые модные свитера осенне-зимнего периода / Фото из Vogue

Свитер с воротником на молнии

Свитер с воротником на молнии был на пике популярности в 1990-х годах, теперь он снова ворвался в модные тренды. Такой пуловер можно сочетать с классическими джинсами, кожаными брюками или леггинсами со штрипками.



Самые модные свитера осенне-зимнего периода / Фото из Vogue

Свитер поло

Свитер поло – это винтажный фасон, переосмысленный на новый лад. В этом сезоне в моде не только варианты нейтрального оттенка, но и с геометрическим принтом, с клетчатыми или даже абстрактными узорами.

Самые модные свитера осенне-зимнего периода / Фото из Vogue

Свитер в полоску

Графические темно-синие и белые полосы бретонки стали неотъемлемой частью любого гардероба. Теперь свитер в полоску – любимая вещь модных инфлюенсеров. Этой осенью представлено немало силуэтов и цветов с полосами разной ширины. Такие свитера можно сочетать с любыми вещами в осеннем гардеробе – с сапогами, джинсами, тренчем или пальто.



Самые модные свитера осенне-зимнего периода / Фото из Vogue

Принять Fair Isle

В осенне-зимнем сезоне будет особенно актуальным свитер с традиционной техникой вязания, отличающийся сочетанием ярких геометрических узоров. Обращайте внимание в этом сезоне на объемные модели необычных оттенков.

Самые модные свитера осенне-зимнего периода / Фото из Vogue

Свитер с бахромой

Несколько сезонов подряд бахрому пытаются вернуться в моду. В сезоне осень-зима в коллекциях модных брендов эта отделка появилось и на вязаных свитерах.

Самые модные свитера осенне-зимнего периода / Фото из Vogue

Свитер с принтом в стиле 1970-х

Психоделические принты в стиле 1970-х бежево-коричневых оттенков закрывают подборку самых популярных свитеров в этом сезоне. Цветастые мотивы, волнистая карта, необычный абстрактный узор – присматривайтесь внимательнее к различным вариантам, которые завершат ваш образ.



Самые модные свитера осенне-зимнего периода / Фото из Vogue