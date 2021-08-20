Красная дорожка – это отличный повод показать новый образ, похвастаться фигурой, изменением стиля и тому подобное. Знаменитости тщательно готовятся, чтобы позировать перед папарацци в непревзойденном виде. С течением времени менялась мода, и то, что раньше казалось трендовым и ярким – сегодня уже не актуально. Как артисты, ведущие и другие известные люди посещали торжественные церемонии вручения премий времен независимости – узнайте далее!

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"Viva! Самые красивые"

​Традиционно номинантами премии "Viva! Самые красивые" становятся известные люди, которые своими поступками, работой и творчеством меняют страну к лучшему. Чтобы выбор был действительно народным, за любимцев можно голосовать на сайте или смс-сообщениями. Главными наградами премии ежегодно является звание лучшей женщины и лучшего мужчины.

Естественно, что знаменитости, попавшие в номинацию, или же просто пришедшие поддержать коллег, не могут обойти вниманием красную дорожку. Далее смотрите, кто позировал на ней в 2008 и 2021 годах.

Премия "Viva! Самые красивые" в 2008 году / Фото Владимира Шуваева

Премия "Viva! Самые красивые" в 2021 году / Фото viva.ua

"Золотая жар-птица"

Первую музыкальную премию в Независимой Украине в 1996 году учредила компания "Таврийские игры". Эксперты со всей страны определяли победителей до 2005 года. С тех пор премию не проводили до 2018 года. Теперь артистов снова номинируют и награждают в категориях:

"Певец года";

"Певица года";

"Попгурт";

"Рок-группа";

"Хит года";

"Клип года";

"Прорыв года" и др.

Церемония награждения традиционно проходит в Национальном дворце искусств "Украина".

Премия "Золотая жар-птица" 2018 года / Фото lux.fm

В 2020 году из-за пандемии коронавируса номинанты не смогли собраться в одном зале. Церемония награждения была онлайн, артисты и зрители узнавали победителей, присоединяясь к западу за помощью видеосвязи.

YUNA

Еще одна престижная музыкальная премия YUNA появилась в Украине в 2011 году. Каждый год лучшие исполнители страны соревнуются за победу в нескольких номинациях. Традиционно торжественная церемония вручения премий и праздничный концерт проходят в Национальном Дворце искусств "Украина". Также каждый желающий может посмотреть ее трансляцию.

Фото звезд, которые посетили премию в 2014 и 2021 годах, – смотрите далее.

Премия YUNA 2014 год / Фото Олега Батрака, tochka.net

Премия YUNA 2021 год / Фото Дмитрия Амидова

"Золота дзиґа"

Украинская киноакадемия учредила "Золоту дзиґу" после Революции Достоинства, когда ленты отечественных режиссеров наконец начали выходить на экраны. В 2017 году лучшие актеры и режиссеры впервые получили почетные награды.

Для того, чтобы узнать победителей в 22 номинациях, связанных с киноиндустрией, ежегодно ведущие кинохудожники собираются в Fairmont Grand Hotel Kyiv. Главные номинации, которых нетерпеливо ждут ценители киноиндустрии:

"Лучший режиссер";

"Лучший фильм";

"Лучший актер";

"Лучшая актриса".

Премия "Золота дзиґа" в 2017 году / Фото газеты "День"

Премия "Золота дзиґа" в 2021 году/ Фото "Факты"

Leopolis Jazz Fest (Alfa Jazz Fest)

Один из самых масштабных джазовых фестивалей Европы впервые состоялся во Львове в 2011 году. С тех пор его ежегодно проводят в июне. В древний город Льва приезжают немало зарубежных звезд джаза и ценителей джазовой музыки из разных уголков Украины и мира. Авторитетное издание The Guardian причисляло Leopolis Jazz Fest (Alfa Jazz Fest) в список лучших фестивалей. Традиционно событие имеет 3 главные сцены в различных локациях места, а также дополнительные мастер-классы, "джемы" и тому подобное.

Alfa Jazz Fest в 2013 году / Фото JetSetter

Leopolis Jazz Fest в 2021 году / Фото BURO

Best Fashion Awards

Best Fashion Awards – первая украинская премия в мире моды. На ней ежегодно собираются дизайнеры, модные редакторы и критики, fashion-журналисты, звезды, чтобы узнать имена победителей в таких номинациях:

"Открытие года";

"Лучший дизайнер аксессуаров";

"Лучшая fashion-постановка";

"Вдохновение";

"Значительный вклад в развитие украинской моды";

"Лучший дизайнер мужской одежды";

"Лучший дизайнер женской одежды".

Премия Best Fashion Awards в 2013 году / Фото Vogue

Премия Best Fashion Awards в 2019 году / Фото Harper's Bazaar

ELLE Style Awards

Ежегодная премия ELLE Style Awards проходит в Киеве. Редакторы, дизайнеры и другие ценители индустрии моды одевают наряды из новейших коллекций украинских и мировых модельеров. Отметим, эту премию вручают не только в Украине, но и во Франции, Великобритании, Италии, Польше, Финляндии, Бельгии, Нидерландах и Швейцарии.

Читатели модного журнала ELLE выбирают самых ярких и успешных представителей творческой индустрии с помощью онлайн-голосования.

Премия ELLE Style Awards в 2013 году / Фото Bestin, JetSetter, UFTV, ELLE

ELLE Style Awards в 2020 году / Фото ELLE