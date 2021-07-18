Givenchy представил сумку-бокс 4G: как выглядит стильный аксессуар

Французский бренд Givenchy представил новую сумку-бокс 4G, которая имеет все шансы стать культовым аксессуаром. Изделие выполнено в современном дизайне, достаточно практичное и функциональное.

Сумка-бокс была необходимой классикой несколько лет назад, и остается ею до сих пор. Именно поэтому креативный директор бренда Мэтью Уильямс решил добавить этот аксессуар к уже представленным ранее сумкам-тоут и рюкзакам.

Читайте также Леони Ханне демонстрирует яркий зелено-желтый образ на улицах Берлина: безупречный выход

Название сумки никак не связано со скоростным интернетом 4G, оно символизирует четыре буквы G на логотипе модного Дома, которые украшают застежку этого бокса.

Внутри сумки есть несколько карманов, которые придают ей универсальности и функциональности. Givenchy 4G – один из самых знаковых предметов pre-fall коллекции. В отличие от предыдущей версии из летней коллекции, ее украшает не цепочка, а кожаный ремешок.

В рекламной кампании приняли участие южнокорейская группа Aespa. Перед камерой фотографа солистки Карина, Жизель, Винтер и Ниннин позируют с мятной, красной, черной и бежевой сумками. Стоит на сайте сумка французского бренда более 45 тысяч гривен.

Немка Леони Ханне одной из первых среди звезд стритстайла выгуляла новое изделие. Блондинка собралась на прогулку в брюках с разрезами, бежевом жакете оверсайз и туфлях в принт зебры. Стильный аутфит она довершила черной сумкой на плече.