Givenchу вляпались в скандал из-за колье в виде петли на шее: фото

В Париже во время показа Недели моды свою новую коллекцию презентовал бренд Givenchy, которую представил креативный директор Мэтью Уильямс.

Популярный французский бренд показал новую коллекцию одежды для сезона весна – лето 2022. Модели выходили на подиум в кожаных штанах, молочных лосинах, прозрачных топах, принтованных рубашках и сапогах-колготках яркого зеленого цвета.

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Также креативный директор представил прозрачные платья и на длинный рукав с воланами. Их образы были завершены металлическим колье из проволоки, которое напомнило пользователям в сети удавку.



Колье в виде петли на шее / Vogue



Колье в виде петли на шее / Vogue

О таком возмутительном украшении в своем инстаграме написали Diet Prada, которые освещают модные события. В своей заметке они припомнили промах бренда Burberry, который в 2019 году выпустил на подиум моделей в худи с капюшоном, шнурки которого были украшены в виде удавки.

Тогда креативный директор бренда Риккардо Тиши просил прощения, а модель Лиз Кеннеди заявляла, что на самом деле ей было стыдно в такой одежде участвовать в дефиле.

"Мы вдохновлялись моряцкой тематикой и морскими узлами, и не хотели никого обидеть", – отмечал дизайнер.



Худи с капюшоном Burberry в виде петли на шее / Vogue

Креативный директор Givenchy Мэтью Уильямс пока никак не комментирует свой модный промах, однако пользователи соцсетей говорят, что уже давно пора модным лейблам понять, что "петля на шее – это всегда плохая идея" и собираться вместе перед тем, как принимать подобный дизайн, чтобы обсудить, насколько это приемлемо.