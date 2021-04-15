Головные уборы прекрасно дополняют любой женский образ. Однако носят их не только для завершения образа, но и для того, чтобы уберечь волосы от солнца. Совсем скоро наступит настоящее тепло, а ультрафиолетовые лучи не только вредны для кожи, но и портят волосы.

В этом сезоне головные уборы заняли особое место. Теперь каждая модница хочет дополнить свой образ интересным элементом гардероба. Звезды стритстайлв и инфлюенсеры с помощью головных уборов активно демонстрируют на своих личных страницах в инстаграме безупречные аутфиты.

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Интересные варианты ношения головных уборов можно найти на странице немки Леони Ханне, португальской стилистики Софии Коэльо или британской модницы Алисии Родди.

Британка Алисия Родди широко популярна на просторах инстаграма. Девушка почти ежедневно публикует стильные образы, которыми вдохновляется более 1 миллиона пользователей.

Модница показывает десятки способов, как носить жакеты разных цветов, худые, тренчи, широкие брюки, популярные косынку, панаму и бейсболку.

Инстаграм Алисии – настоящий клад стильных аутфитов. Внимательнее присмотревшись к образам и вдохновившись ими, можно составить для себя look, который подойдет для обычных выходов, прогулок с друзьями, или даже первого свидания.

Британка очень любит аксессуары, поэтому каждый ее образ совершенный многочисленными украшениями, сумкой, очками и головными уборами, о которых расскажем подробнее.

Панама

Ранее панаму считали исключительно летним головным убором, который защищал от солнца. Теперь аксессуар приобрел новое значение и стал головным убором героинь стритстайла. Девушки одевают панаму с костюмами, платьями, жакетами, тренчами и куртками-косухами.

Косынка

Шелковые косынки выглядят дорого и очень стильно. Косынку можете завязать на подбородке, как это делали наши бабушки, или сзади, создав стильный головной убор.

Выбирайте базовые оттенки, которые подойдут к любому аутфиту. Их можно совмещать с кожаными жакетами, джинсовыми куртками или тренчами.

Летом изделие вам понадобится для отдыха на пляже. Оно не только защитит в солнечную погоду ваши волосы от ультрафиолетовых лучей, но и поможет создать интересный образ в паре с купальником.

Бейсболка

Классика весенне-летних уборов – бейсболка, которая позволяет модницам делать образы гармоничными. Героини стритстайла носят ее с жакетами оверсайз, со спортивными костюмами, худи, тренчами и пальто.