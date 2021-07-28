Как Жаклин Кеннеди стала иконой стиля

Жаклин Кеннеди любила красивые вещи зарубежных дизайнеров, однако брак с Джоном Кеннеди потребовал от нее уступок. Глава клана Кеннеди предположил, что американская публика не одобрит, если первая леди страны будет одеваться у зарубежных дизайнеров.

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Тогда в период предвыборной кампании Джеки написала редактору Harper's Bazaar Диане Вриланд с просьбой порекомендовать ей талантливых американцев.

Впоследствии Джон Кеннеди познакомил Джеки с Олегом Кассини – голливудским художником по костюмам, который одевал Веронику Лейк, Мэрилин Монро и Аву Гарднер. Впрочем, на Жаклин этот послужной список не произвел впечатления. Его эскизы она назвала "цыганщиной". Несмотря ни на что в 1961 году Кассини стал официальным дизайнером Джеки, получив титул "секретаря по стилю".



Олег Кассини встречался с Грейс Келли / The Blue Print

Жаклин заявляла дизайнеру, что хочет быть похожей на принцессу де Рети, которая одевалась у Christian Dior, Yves Saint Laurent и Givenchy. Ее гардероб насчитывал более 200 пар обуви, 100 шляп и 4 сотни пар перчаток.

Джеки как будто взялась побить этот рекорд, поэтому за первый год президентства мужа она потратила на одежду 45 тысяч долларов. За годы, что она провела в Белом доме, она перемерила столько нарядов, что навсегда отпечаталась в памяти настоящей иконой стиля.

Основные элементы гардероба Жаклин Кеннеди

Двубортные жакеты

Двубортные жакеты – характерная примета стиля Джеки в начале 1960-х годов. Такие жакеты первая леди США обязательно дополняла юбка в тон длиной чуть ниже колена, перчатки и шляпка.



Особенности стиля Жаклин Кеннеди / The Blue Print

Перчатки

В начале 1960-х белые перчатки были любимым аксессуаром Джеки. Длинные или выше локтя аксессуары она носила с вечерними платьями или обычными, дополняла ими дневные образы или шерстяные костюмы-двойки.



Особенности стиля Жаклин Кеннеди / The Blue Print

Сумка

Живя в Белом доме Джеки отдавала предпочтение небольшим сумкам геометрической формы. Позже в ее гардеробе стали появляться более вместительные Louis Vuitton и Gucci, впрочем, любовь к минималистичным изделиям все же осталась.

В конце 1960-х она полюбила модель Hermès Constance. Позже эту сумку неофициально переименовали в O Bag, но чаще всего бывшую первую леди можно было заметить на прогулке и на работе с сумкой Gucci. Впоследствии бренд дал модели название в честь знаменитой клиентки – Jackie Bag.



Особенности стиля Жаклин Кеннеди / The Blue Print

Мини

В эпоху жизни Джеки Кеннеди в Белом доме практически невозможно было найти короткие платья или платья. Такие изделия не позволяли носить жене президента строгие требования. Родственница Джеки одолжила ей в начале 1960-х несколько вещей из своего гардероба и заметила, что их можно укоротить, поскольку у нее очень красивые ноги.

Уже к середине 1960-х годов длина нарядов Джеки постепенно начала уменьшаться: ей больше не нужно было соблюдать дресс-код, да и короткие юбки окончательно и бесповоротно вошли в моду, так что игнорировать это уже было нельзя.



Особенности стиля Жаклин Кеннеди / The Blue Print

Яркие принты

В 1970-е годы в гардеробе Джеки появились платья и юбки с пестрыми "цыганскими" узорами, а также с крупными цветочными и графическими принтами. Эти платья, которые часто были сшиты из тонкой полупрозрачной ткани, она носила повязывая на талии яркие контрастные пояса.



Особенности стиля Жаклин Кеннеди / The Blue Print