24-річна знаменитість часто тісно співпрацює з відомим Будинком моди, тож вибір сукні не випадковість. Гейлі перебуває у хороших відносинах з Донателлою Версаче, тому вирішила приміряти для важливої події виріб модельєрки.

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Гейлі Бібер часто потрапляє в об’єктиви папараці, адже постійно з’являється на вулицях Лос-Анджелеса у стильних аутфітах, які для неї складає стилістка Мейв Рейлі. Білявка вже давно стала для всіх іконою стилю, адже часто приміряє на собі останні трендові новинки.

Образ Гейлі Бібер

Знаменитість обрала рожеву сукню від бренду Versace з кутюрної колекції. Сукня довжини максі розшита паєтками, привертала увагу глибоким розрізом на нозі та фактурними вирізами в зоні ключиць.

Обтисла сукня також підкреслила ідеальну фігуру Гейлі – її тонку талію та довгі ноги. Образ модель доповнила світло-рожевими босоніжками на масивних підборах. Стилісти зробили для знаменитості легкі локони та вклали волосся у стилі старого Голлівуду.

Візажисти нафарбували повіки рожевими тінями, а губи намалювали ніжним рожевим блиском.



Стильні образи Гейлі Бібер / Фото з інстаграму



Стильні образи Гейлі Бібер / Фото з інстаграму