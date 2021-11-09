Герои сериала "Игра в кальмара" совершили светский выход в Лос-Анджелесе: стильные образы

Главные герои сериала "Игра в кальмара" прилетели в Лос-Анджелес, чтобы посетить специальный показ этого шоу Netflix в Голливуде. Несмотря на то, что сейчас первенство возглавил сериал "Аркейн", южнокорейский сериал несколько недель возглавлял топ, поскольку за первый месяц его посмотрели 142 миллиона зрителей.

На красной дорожке появились главные герои сериала Чон Хо-ён, Ли Джон-джэ и Пак Хэ-су.

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27-летняя модель и актриса, сыгравшая в сериале "Игра в кальмара" беженку из Северной Кореи Кан Сэ Бёк, позировала перед объективами фотокамер в черном лаконичном платье-бюстье с кремовой вставкой на груди и подоле. Ее аутфит довершали не туфли на каблуке, а черные ботинки на массивной подошве.

Звезда сериала 48-летний Ли Джон-джэ выбрал white total look. Он надел белую футболку, белоснежный костюм и ботинки в тон к образу. К своему аутфиту он добавил стильную изюминку – минималистичный платок, который завязал на шее.

39-летний Пак Хэ-су сиял перед камерами в стильном образе. Актер выбрал черный костюм, который прекрасно сочетался с классической белой футболкой под низом. Аутфит дополнила обувь от Prada с квадратным носком.

Вместе с актерами перед фотографами позировал на красной дорожке автор сценария и режиссер сериала Хван Дон-хёк.



Звезды сериала "Игра в кальмара" прибыли в Лос-Анджелес / Фото из Getty Images



Звезды сериала "Игра в кальмара" прибыли в Лос-Анджелес / Фото из Getty Images