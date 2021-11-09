На красной дорожке появились главные герои сериала Чон Хо-ён, Ли Джон-джэ и Пак Хэ-су.

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27-летняя модель и актриса, сыгравшая в сериале "Игра в кальмара" беженку из Северной Кореи Кан Сэ Бёк, позировала перед объективами фотокамер в черном лаконичном платье-бюстье с кремовой вставкой на груди и подоле. Ее аутфит довершали не туфли на каблуке, а черные ботинки на массивной подошве.

Звезда сериала 48-летний Ли Джон-джэ выбрал white total look. Он надел белую футболку, белоснежный костюм и ботинки в тон к образу. К своему аутфиту он добавил стильную изюминку – минималистичный платок, который завязал на шее.

39-летний Пак Хэ-су сиял перед камерами в стильном образе. Актер выбрал черный костюм, который прекрасно сочетался с классической белой футболкой под низом. Аутфит дополнила обувь от Prada с квадратным носком.

Вместе с актерами перед фотографами позировал на красной дорожке автор сценария и режиссер сериала Хван Дон-хёк.



Звезды сериала "Игра в кальмара" прибыли в Лос-Анджелес / Фото из Getty Images



Звезды сериала "Игра в кальмара" прибыли в Лос-Анджелес / Фото из Getty Images