Вышиванка – это must have для каждой украинки или украинца. Теперь в гардеробе можно ограничиться не только одним изделием, а сразу несколькими, ведь в Украине есть много брендов, которые создают безупречные вышиванки для всей семьи.
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Fashion 24 подготовил подборку 7 лучших украинских брендов, которые предлагают покупателям отличный выбор оригинальных и стильных рубашек в большом ассортименте.
Etnodim
- цены – от 1200 гривен
Бренд Etnodim в своих коллекциях сочетает повседневный стиль и национальные элементы. Наряд создается на основе высококачественной льняной ткани, а изделия с вышивкой разрабатываются дизайнерами по современным технологиям, с сохранением главной идеи и сути вышиванки.
"Мы считаем, что этническую одежду нужно развивать. Это один из важных элементов украинской идентификации. Создавая вышиванки, каждый из нас не просто производит продукт, а творит украинскую историю", – говорится на сайте бренда.
2KOLYORY
- цены – от 440 гривен
Супруги Игорь и Оксана Коваленко основали бренд 2KOLYORY в 2015 году. Своей миссией бренд считает сохранение многовековых традиций предков и передачу сакральных знаний нашим детям. Объединяя традиции украинского народа и мировые тенденции основатели бренда создают современную одежду с вышивкой и вышиванки, которые хочется носить каждый день и на особые события.
Бренд придает большое значение символике узоров, которые являются современной интерпретацией древних украинских орнаментов. Коллекции 2КОLYORY всегда разнообразны: от традиционной вышиванки до вышитых платьев разной длины и кроя, есть парные и свадебные вышиванки, серия футболок в стиле Family Look и детская линия.
Вышиванки 2KOLYORY носят украинские телеведущие Соломия Витвицкая, Людмила Барбир, Янина Соколова, Роза Аль-Намри и другие.
Ryabokon factory
- цены от 1175 гривен
Ryabokon Factory – украинский производитель современных и стильных вышиванок. Команда работает с профессиональным оборудованием, используя натуральные ткани: лен, батист, котон, а также вышивальные нитки из 100% вискозы.
На сайте можно найти классические белые вышиванки, а также цветные изделия с объемными рукавами, которые сейчас очень популярны. Бренд Ryabokon Factory принимает индивидуальные заказы, поэтому сможет вам сшить уникальный элемент гардероба.
Edelvika
- цены от 489 гривен
Украинский бренд одежды Edelvika самостоятельно изготавливает ткань для рубашек. Творческой ячейкой на производстве является экспериментальный цех. Именно здесь, в креативном тандеме художников, дизайнеров и конструкторов создаются модели одежды для будущих коллекций.
На сайте бренда можно найти не только поэтапно расписанное производство ежедневного изготовления одежды, но и много бюджетных вышитых рубашек, блузок и платьев.
Folkmoda
- цены от 699 гривен
Folkmoda – украинский производитель современной этно-одежды. Компания владеет швейным, закройным, вязальным и вышивальным цехами, в которых работают специалисты своей отрасли. Наряды бренда Folkmoda носят Василий Вирастюк, Dzidzio, Роман Винтонив и другие знаменитости.
Бренд заботится об окружающей среде, поэтому использует исключительно экологические технологии. Ассортимент бренда представлен мужскими, женскими и детскими вышитыми рубашками, поэтому вы можете здесь приобрести образы для всей семьи.
Птаха
- цены от 820 гривен
Украинский бренд современной одежды с этнической вышивкой создает рубашки, которые можно носить каждый день – на работу или на прогулку с друзьями. В коллекциях вы найдете много женских рубашек и платьев разных цветов и длины.
"Мы верим, что только сделав вышиванку по-настоящему современной, трендовой можно помочь и повлиять на то, чтобы передать ее будущим поколениям, чтобы ее носили каждый день, чтобы она была не просто изделием, которое есть в гардеробе, потому что так нужно, а чтобы его хотелось надевать", – говорится на сайте бренда.
Также бренд принимает индивидуальные заказы на создание вышиванок, тогда вещь шьют по меркам покупателя и индивидуально разрабатывают орнамент.
Свободные люди
- цены от 490 гривен
Бренд "Свободные люди" – мастерская по изготовлению современной одежды с использованием традиционной украинской вышивки. Целью создания бренда является возрождение забытых традиций, осознание себя современным поколением, потомками народа с древними глубинными культурными корнями.
"Свободные люди" создают вещи из льняной ткани, а кружево для декорирования используют исключительно хлопковое. Рубашки просто завораживают удачными цветовыми решениями.
Создатели бренда сочетают современный крой и элементы традиционных орнаментов, ведь стремятся сделать вышиванки актуальными, интересными и доступными по цене.