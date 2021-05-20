Вышиванка – это must have для каждой украинки или украинца. Теперь в гардеробе можно ограничиться не только одним изделием, а сразу несколькими, ведь в Украине есть много брендов, которые создают безупречные вышиванки для всей семьи.

К теме С чем сочетать вышиванку: подборка стильных и ярких образов

Fashion 24 подготовил подборку 7 лучших украинских брендов, которые предлагают покупателям отличный выбор оригинальных и стильных рубашек в большом ассортименте.

Etnodim

цены – от 1200 гривен

Бренд Etnodim в своих коллекциях сочетает повседневный стиль и национальные элементы. Наряд создается на основе высококачественной льняной ткани, а изделия с вышивкой разрабатываются дизайнерами по современным технологиям, с сохранением главной идеи и сути вышиванки.

"Мы считаем, что этническую одежду нужно развивать. Это один из важных элементов украинской идентификации. Создавая вышиванки, каждый из нас не просто производит продукт, а творит украинскую историю", – говорится на сайте бренда.

2KOLYORY

цены – от 440 гривен

Супруги Игорь и Оксана Коваленко основали бренд 2KOLYORY в 2015 году. Своей миссией бренд считает сохранение многовековых традиций предков и передачу сакральных знаний нашим детям. Объединяя традиции украинского народа и мировые тенденции основатели бренда создают современную одежду с вышивкой и вышиванки, которые хочется носить каждый день и на особые события.

Бренд придает большое значение символике узоров, которые являются современной интерпретацией древних украинских орнаментов. Коллекции 2КОLYORY всегда разнообразны: от традиционной вышиванки до вышитых платьев разной длины и кроя, есть парные и свадебные вышиванки, серия футболок в стиле Family Look и детская линия.

Вышиванки 2KOLYORY носят украинские телеведущие Соломия Витвицкая, Людмила Барбир, Янина Соколова, Роза Аль-Намри и другие.

Ryabokon factory

цены от 1175 гривен

Ryabokon Factory – украинский производитель современных и стильных вышиванок. Команда работает с профессиональным оборудованием, используя натуральные ткани: лен, батист, котон, а также вышивальные нитки из 100% вискозы.

На сайте можно найти классические белые вышиванки, а также цветные изделия с объемными рукавами, которые сейчас очень популярны. Бренд Ryabokon Factory принимает индивидуальные заказы, поэтому сможет вам сшить уникальный элемент гардероба.

Edelvika

цены от 489 гривен

Украинский бренд одежды Edelvika самостоятельно изготавливает ткань для рубашек. Творческой ячейкой на производстве является экспериментальный цех. Именно здесь, в креативном тандеме художников, дизайнеров и конструкторов создаются модели одежды для будущих коллекций.

На сайте бренда можно найти не только поэтапно расписанное производство ежедневного изготовления одежды, но и много бюджетных вышитых рубашек, блузок и платьев.

Folkmoda

цены от 699 гривен

Folkmoda – украинский производитель современной этно-одежды. Компания владеет швейным, закройным, вязальным и вышивальным цехами, в которых работают специалисты своей отрасли. Наряды бренда Folkmoda носят Василий Вирастюк, Dzidzio, Роман Винтонив и другие знаменитости.

Бренд заботится об окружающей среде, поэтому использует исключительно экологические технологии. Ассортимент бренда представлен мужскими, женскими и детскими вышитыми рубашками, поэтому вы можете здесь приобрести образы для всей семьи.

Птаха

цены от 820 гривен

Украинский бренд современной одежды с этнической вышивкой создает рубашки, которые можно носить каждый день – на работу или на прогулку с друзьями. В коллекциях вы найдете много женских рубашек и платьев разных цветов и длины.

"Мы верим, что только сделав вышиванку по-настоящему современной, трендовой можно помочь и повлиять на то, чтобы передать ее будущим поколениям, чтобы ее носили каждый день, чтобы она была не просто изделием, которое есть в гардеробе, потому что так нужно, а чтобы его хотелось надевать", – говорится на сайте бренда.

Также бренд принимает индивидуальные заказы на создание вышиванок, тогда вещь шьют по меркам покупателя и индивидуально разрабатывают орнамент.

Свободные люди

цены от 490 гривен

Бренд "Свободные люди" – мастерская по изготовлению современной одежды с использованием традиционной украинской вышивки. Целью создания бренда является возрождение забытых традиций, осознание себя современным поколением, потомками народа с древними глубинными культурными корнями.

"Свободные люди" создают вещи из льняной ткани, а кружево для декорирования используют исключительно хлопковое. Рубашки просто завораживают удачными цветовыми решениями.

Создатели бренда сочетают современный крой и элементы традиционных орнаментов, ведь стремятся сделать вышиванки актуальными, интересными и доступными по цене.