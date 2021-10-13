Супермодель Джиджи Хадид часто можно увидеть на улицах Нью-Йорка с коляской. Знаменитость берет с собой дочь Хай для решения рабочих дел, шопинга и прогулок. На этот раз американка оставила малютку дома, попав на камеру со своей подругой.
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Образ Джиджи Хадид
26-летняя знаменитость для неформального выхода подобрала очень эффектный образ. Модель надела желтый пуловер, дополнив его коричневым вязаным кардиганом с воротником.
Сверху Джиджи надела молочное пальто мужского кроя от бренда Wardrobe NYC. Стильный образ манекенщица дополнила молочными брюками с разнообразными детскими рисунками. Монохромный осенний образ дополнили кроссовки.
К кардигану модель подобрала минималистичную сумку карамельного оттенка, а к пуловеру – желтые солнцезащитные очки. Новый look Джиджи дополнила несколькими цепочками на шее, а на лице сделала естественный макияж. Длинные волосы она убрала в пучок.
Стильный аутфит Джиджи Хадид / Фото из Getty Images
Стильный аутфит Джиджи Хадид / Фото из Getty Images