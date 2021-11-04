Галь Гадот вышла на красную дорожку в романтичном платье из пайеток: удивительный образ

Израильская актриса, которая получила наибольшую известность благодаря фильму «Чудо-женщина» Галь Гадот пришла на премьеру нового фильма, в котором она сыграла главную роль «Красное уведомление». Отсылаясь к названию фильма, знаменитость подобрала роскошное платье красного цвета.

Уже 5 ноября в США зрители смогут увидеть фильм "Красное уведомление", в котором Галь Гадот сыграла роль Сары Блэк – крупнейшей воровки "в мире искусства". В Украине премьера планируется несколько позже.

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В Лос-Анджелесе на премьере комедийного боевика звезда красовалась со своими двумя коллегами – актером Райаном Рейнольдсом и Дуэйном Джонсоном. Последний исполнил роль Джона Хартли – агента Интерпола, "крупнейшего следопыта в мире". Муж актрисы Блэк Лайвли Райан Рейнольдс сыграл роль Нолана Бута – "крупнейшего афериста в мире".

Смотрите трейлер фильма "Красное уведомление"

Галь Гадот выбрала для красной дорожки платье на бретельках гранатового цвета. Наряд был полностью усеян пайетками, а длина миди добавила платью сексуальности благодаря немалому разрезу на ноге.

Актриса дополнила образ золотистыми босоножками на шпильке и украшениями от Tiffany & Co. Звезда залакировала волосы и сделала яркий макияж. Ее взгляд подчеркивали темные тени, а на губах сияла яркая красная помада.



Роскошный образ Галь Гадот / Фото из Getty Images

К совместному фото также присоединились Райан и Дуэйн. Рейнольдс примерил для светского выхода вельветовый костюм-тройку приглушенного красного цвета, Джонсон сделал ставку на велюровый материал, выбрав костюм темно-фиолетового оттенка.



Главные герои фильма "Красное уведомление" / Фото с Getty Images