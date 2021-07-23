Фруктовый принт – новый тренд лета, который уже носят звезды стритстайла

Лето – пора свежих и сочных сезонных фруктов, а дизайнеры долго не колебались, поэтому перенесли клубнику, вишню, абрикосы, арбузы и дыни на одежду. Зарубежные инфлюенсеры первые подхватывают новые тренды, поэтому примерить цветочный принт уже успели Хейли Бибер, Бланка Миро и многие другие.

Фруктовый принт на одежде – не новинка, однако больше знаменитости обратили на него внимание в прошлом году, когда на пике популярности находился клубничный принт. После такого успеха дизайнеры добавили еще больше фруктов украшая ими все элементы гардероба – от топов, кардиганов до платьев, джинсов и обуви.

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Одной из самых популярных вещей лета стало платье финского бренда Marimekko, который успешно сотрудничает с другими компаниями и создает коллаборации с Uniqlo и Adidas. Бестселлер марки украшен фирменным принтом Mansikka – россыпью клубники.

Хлоя Лекареукс примерила уютный вязаный кардиган с клубникой еще весной, Барбара Эгхольм демонстрирует яркое платье в тон арбуза, у испанки Бланки Миро целый гардероб в фруктовых принтах – топы, юбки, аксессуары. Ее любимая вещь – белый короткий комбинезон, изобилующий бананами, ананасами и лимонами.

К модному тренду присоединилась супермодель Хейли Бибер. Недавно она надела ярко-зеленое вязаное платье от бренда JW Anderson с яркой клубникой на груди. Чтобы придать образу еще большей детскости советуем довершить образ трендовым колье из разноцветных камней или бисера, как это сделала Хейли Бибер.