Основатель Украинского популярного бренда FROLOV, дизайнер Иван Фролов презентовал первую свадебную коллекцию. На создание свадебных платьев и костюмов модельера вдохновили архивные свадебные фотографии.

На своей личной странице в Инстаграме креативный директор бренда опубликовал свадебное платье красного цвета, которое посвятил своей маме.

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"Первая мировая коллекция. Хочу начать с платья, которое я посвящаю маме и ее фото с розами, которые папа подарил ей в день признания. Я точно знаю, что такое настоящая любовь! Я видел его в глазах своих родителей", – написал дизайнер.

На официальной странице бренда представлен свадебный видеоролик, на котором невесты демонстрируют чувства к друг другу и очаровательный дизайн платьев.

Также поклонники бренда смогли увидеть первое представленное фото среди всей коллекции. Перед фотокамерами модель позировала в белом костюме с глубоким вырезом и брюками клеш. Главной "фишкой" этого свадебного костюма является вырез сердца на спине.

Образ невесты довершала непривычная прическа – два хвоста. На такой объемной прическе держалась длинная фата. Жених примерил черные классические брюки, белую рубашку и такого же цвета пиджак. Его образ довершила черная роза на кармане.

Чтобы увидеть больше фото, листайте направо:

Каждый образ FROLOV создан в характерной стилистике, которая характерна бренду. Цвета платьев не ограничены только классическим белым, молочным или кремовым. Иван Фролов добавил в коллекцию красный, черный и бежевый.

Первую свадебную историю бренда сняла фотограф Кристина Подобед, а режиссером видеоверсии выступил Юрий Движон. Местом съемки стало главное архитектурное сооружение раннего неоготического стиля Киева – дом с химерами. Сделать съемку этом месте было давней мечтой Ивана Фролова.

Накануне выхода кампейна Иван Фролов рассказал украинскому глянцу Vogue, что главным его вдохновением во время создания свадебной коллекции стали архивные фото со свадьбы его друзей и знаменитостей.

"Я всегда в восторге от старых фото, а во время работы над коллекцией исследовал собственные семейные архивы: свадебные фотографии мамы, бабушки и других родственников. Далее сделал исследование более масштабным: попросил друзей поделиться собственными и семейными свадебными снимками. Впоследствии с помощью соцсетей собрал еще больше архивных фото всех, кто просто был готов ими делиться", – отметил Фролов.

Он также рассказал, что очень удивился, когда увидел, как много разнообразных и уникальных фотографий получил от разных людей, которых никогда не знал. Все эти фото его очень вдохновили и дальше вдохновляют. Поэтому до выхода кампейна дизайнер решил поделиться ими публично.



Родители Ивана Фролова / Vogue

Среди многочисленных моделей свадебной коллекции можно заметить украинскую знаменитую модель Наталью Гоций. Знаменитость позировала в изящных и нежных свадебных платьях минималистичного покроя с длинной фатой.

Свадебная коллекция украинского бренда FROLOV / Vogue

Свадебная коллекция украинского бренда FROLOV / Vogue

Свадебная коллекция украинского бренда FROLOV / Vogue

Свадебная коллекция украинского бренда FROLOV / Vogue

Свадебная коллекция украинского бренда FROLOV / Vogue

Свадебная коллекция украинского бренда FROLOV / Vogue