Француженка Тина Кунаки дебютировала своей первой обложкой для Harper's Bazaar España

24-летняя французская модель Тина Кунаки становится главной героиней глянцев почти каждый месяц. Для декабрьской обложки испанского издания жена Венсана Касселя предстала в интересных аутфитах.

Известная манекенщица дебютировала очаровательной обложкой в последнем номере года. Тина Кунаки впервые снялась для испанского глянца Harper's Bazaar и даже примерила два образа для разных обложек.

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"Последний выпуск этого 2021 года не может быть другим. Он наполнен магией, позитивной энергией, содержит эмоции и стремится отпраздновать и поделиться с теми, кого мы любим больше всего", – написали в редакции издания.

Красавица Тина Кунаки предстала на черно-белом кадре в шляпе от бренда OTEYZA и ювелирных украшениях в виде змей от Bvlgari High Jewelry. Фотограф Хави Бордо сделал стильный кадр в саду Villa Necchi в Милане. Аутфит знаменитости дополнил блестящий жакет.



Первая обложка Тины Кунаки для испанского глянца / Фото из Harper's Bazaar España

"""Я много прислушиваюсь к своему сердцу и всегда стараюсь быть собой. Я из тех, которые когда чего-то хотят, то начинают много работать, чтобы это получить", – рассказала Тина Кунаки в интервью.

Кроме этого, модель примерила роскошный головной убор черного цвета в виде длинных двух ушей от бренда Mimoki. Тина позировала в топе без бретелей. Ее вьющиеся волосы зачесали в пучок и дополнили фантастический образ драгоценными серьгами из изумруда от Bvlgari High Jewelry.



Первая обложка Тины Кунаки для испанского глянца / Фото из Harper's Bazaar España