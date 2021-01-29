Американские модели Белла Хадид и Кендалл Дженнер стали главными героинями рекламной кампании Givenchy. В новой фотосессии модели показали, на какие тренды весны 2021 стоит обратить внимание.

Источник: инстаграм Givenchy

Модели продемонстрировали на себе образы из новой весенне-летней коллекции бренда под руководством нового креативного директора Мэтью Уильямса.

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Фотосессия Беллы Хадид и Кендалл Дженнер для Givenchy

Кроме Кендалл и Беллы, в съемке приняли участие модель Анока Яй и рэпер Playboi Carti. Звезды примерили образы, которые будут особенно популярными в новом сезоне: комбинезоны, oversize пальто, брюки прямого покроя и водолазки-боди. Также особым акцентом в образах стали украшения: массивные золотистые колье и серьги. Автором фотосессии стал немецкий фотограф корейского происхождения Хэджи Шин, который сделал съемку в стиле 90-х.

Кендалл Дженнер (листайте фото вправо):

Белла Хадид:

Для меня мода выражает точку зрения, в которой сосуществуют формальность и неформальность, конструкция и комфорт. Мое идеальное понимание роскоши заключается в том, чтобы предоставлять одежде свою индивидуальность, а не просто носить ее. На каждом из этих кадров персонаж с сильным характером позирует в образе, который отражает его сущность: именно они оживляют одежду, – прокомментировал съемку креативный директор модного бренда.

Playboi Carti (листайте фото вправо):

Анока Яй: