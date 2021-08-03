Манекенщица не просиживает дома в сезон отпусков. Для летнего отдыха 27-летняя Барбара Палвин выбрала живописный остров Миконос, что в Греции. Оттуда венгерская модель активно публикует эффектные фото, демонстрируя стройную фигуру и безупречные образы.

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Новые фото Барбары Палвин

На обед в ресторан звезда инстаграма пришла в приталенном мини платье карамельного цвета от бренда NBD. Трикотажный наряд Барбара Палвин дополнила сандалиями на устойчивых каблуках и трендовой сумкой. Распущенные волосы и обруч стали завершающими штрихами стильного вида знаменитой модницы.



Барбара Палвин в приталенном минисукни / Фото инстаграм Барбары Палвин

Монохромный образ понравился поклонникам модели. Все потому, что Барбара подобрала оттенок наряда, идентичный ее цвета волос. Даже локацию для съемки она выбрала в таких же тонах, что добавило атмосферности фото Барбары Палвин. И пока в сети ее засыпали комплиментами, сама модель не удержалась и пошутила из своих фотографий.

"До и после обеда", – написала Барбара к фото, подчеркнув разные эмоции на снимках.