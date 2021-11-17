Полюбившийся во всем мире украинский бренд Sleeper завоевал популярность среди многих модниц своими необычными пижамами с перьями. Роскошные изделия, сочетающие в себе не только комфорт, но и шикарные детали инфлюенсерам очень понравились. Они стали их надевать на праздничные мероприятия.

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Стильную фисташковую пижаму от Sleeper примерила датская модница Эмили Синдлев. На сайте такая пижама стоит больше 6 тысяч гривен.



Стильный образ для Нового года / Фото из телеграм-канала Дьявол носит Prada

Фотография быстро разлетелась по сетью, а мы вспомнили, что в таком аутфите можно праздновать Новый год, а в сочетании с туфлями этот look надолго всем запомнится. Кроме суперстильной фисташковой пижамы, обратите внимание на черное изделие, которое также смотрится очень стильно.

Бренд Mach&Mach и их уже культовые туфли все еще не сдают свои позиции и являются одними из самых популярных. Они идеально вписываются в концепцию паеток и шампанского, поэтому в новогодних образах займут ведущую позицию.



Стильный образ для Нового года / Фото из телеграм-канала Дьявол носит Prada



Стильный образ для Нового года / Фото из телеграм-канала Дьявол носит Prada

Берите пример с модных инфлюенсеров и создавайте беспроигрышную комбинацию на Новый год, в которой вы будете сиять и чувствовать себя королевой праздника.



Стильный образ для Нового года / Фото из телеграм-канала Дьявол носит Prada



Стильный образ для Нового года / Фото из телеграм-канала Дьявол носит Prada



Стильный образ для Нового года / Фото из телеграм-канала Дьявол носит Prada



Стильный образ для Нового года / Фото из телеграм-канала Дьявол носит Prada



Стильный образ для Нового года / Фото из телеграм-канала Дьявол носит Prada