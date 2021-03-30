Фиолетовая блузка и розовые босоножки: Шэрон Фонсека показала яркий look
Блогер и модель, возлюбленная "танцующего миллионера" Джанлуки Вакки – Шэрон Фонсека показала вариант стильного аутфита, который прекрасно подойдет для теплой погоды. Звезда надела фиолетовую блузку и розовые босоножки.
Источник:инстаграм Шэрон Фонсеки
Шэрон Фонсека часто показывает в социальных сетях свой look of the day. Девушка знает, как всегда выглядеть безупречно. Также она выбирает одежду, которая прекрасно подчеркивает прелести ее стройной фигуры.
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Яркий look Шэрон Фонсеки
На фото, которые на днях знаменитость опубликовала на личной странице в инстаграме, она изображена в необычайно красивом наряде. Для теплого солнечного дня девушка выбрала удлиненную атласную блузку яркого фиолетового цвета. Такой элемент одежды соединила с розовыми босоножками на высоких каблуках.
Рукав блузки она спустила с одного плеча, чем придала образу обольстительности. Длинные роскошные волосы Фонсека уложила ровно и забрала набок. На лице она сделала легкий повседневный макияж в нюдовых оттенках. Довершила look стильными минималистичными аксессуарами: ожерельем на шее и серьгами.
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