Блогер и модель, возлюбленная "танцующего миллионера" Джанлуки Вакки – Шэрон Фонсека показала вариант стильного аутфита, который прекрасно подойдет для теплой погоды. Звезда надела фиолетовую блузку и розовые босоножки.

Шэрон Фонсека часто показывает в социальных сетях свой look of the day. Девушка знает, как всегда выглядеть безупречно. Также она выбирает одежду, которая прекрасно подчеркивает прелести ее стройной фигуры.

Яркий look Шэрон Фонсеки

На фото, которые на днях знаменитость опубликовала на личной странице в инстаграме, она изображена в необычайно красивом наряде. Для теплого солнечного дня девушка выбрала удлиненную атласную блузку яркого фиолетового цвета. Такой элемент одежды соединила с розовыми босоножками на высоких каблуках.

Рукав блузки она спустила с одного плеча, чем придала образу обольстительности. Длинные роскошные волосы Фонсека уложила ровно и забрала набок. На лице она сделала легкий повседневный макияж в нюдовых оттенках. Довершила look стильными минималистичными аксессуарами: ожерельем на шее и серьгами.

