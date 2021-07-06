Фестивальная мода: как одеться на Atlas Weekend 2021

Вчера, 5 июля, в Украине начался грандиозный музыкальный фестиваль Atlas Weekend. В прошлом году из-за угрозы распространения COVID-19 популярное событие отменили, впрочем, в этом году решили все же провести в другом формате. Fashion 24 дает несколько советов, как удачно одеться на фестиваль Atlas Weekend.

Еще в конце апреля организаторы фестиваля отметили, что Atlas Weekend переносится на 2022 год. Альтернативное музыкальное событие в Киеве сейчас проходит в новом формате – Atlas Weekend Friends Edition.

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Фестиваль проходит при участии украинских исполнителей, но на сцене также появятся не менее известные европейские звезды. Для проведения масштабного фестиваля организаторы учли все карантинные правила, поэтому на территории уже привычной локации – киевского ВДНХ – действует масочный режим и правила социальной дистанции.

Сейчас фестивальная мода тесно связана с феноменом инфлюэнсеров. В основном гости музыкального события выбирают на мероприятие то, что сейчас модно среди звезд стритстайла или fashion-блогеров. Если закрыть глаза на настоящую моду, которая началась с приходом фестиваля Сoachella, то для музыкальных событий прекрасно подойдет наряд, основанный на микротрендах.

Этим летом особое внимание привлекают головные уборы – косынки, панамы и бейсболки. В тренды резко ворвались цветочные платья, рубашки размера оверсайз, широкие джинсы, сандалии с липучками и вьетнамки.

На фестивалях часто встречаются детские прически. Пользуясь трендами заплетите две минималистичные косички спереди по примеру португальской стилистки Софии Коэльо, украсьте распущенные волосы маленькими краниками, как это сделала модель Жозефин Скривер, или заплетите одиночные косички, как фронтвумент группы The Hardkiss Юлия Санина.

Fashion 24 на примере отечественных и зарубежных инфлюэнсеров показывает удачные образы на фестиваль, которыми вы можете вдохновиться.

Топ на завязках + теннисная юбка

Костюм + головной убор

Свитшот + велосипедки

Топ/футболка + штаны/джинсы

Шорты + футболка

Цветочное или неоновое платье

Вязаный костюм