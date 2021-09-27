Модные дома Fendi и Versace представили гостям неожиданную коллаборацию, которая получила название Fendace. Показ капсульной коллекции стал ярким завершением Недели моды в Милане.

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Дизайнеры Донателла Версаче и Ким Джонс создали по коллекции для бренда-конкурента. Они представили по 25 образов, обыграв эстетику другой марки. На подиум вышли Наоми Кэмпбелл, Джиджи Хадид, Эмили Ратаковски, а также Кейт Мосс и Амбер Валетта.

Джиджи Хадид на показе Fendace: дивить видео

В коллекцию вошел наряд с экспериментальными монограммами и логотипами, наложенными друг на друга, характерные декоративные элементы вроде принтов в виде золотых цепочек.

Наряд "Versace by Fendi" обыграло двойную букву F – монограмму Fendi – символическую греческую составляющую наследия бренда. В гардеробе "Fendi by Versace" представлены мини-платья и юбки, переосмысленные через призму Versace с характерными для нее мотивам рока и панка. Все 50 образов были представлены для женщин и мужчин.

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Креативный директор Fendi отметил, что коллаборации с Донателлой он создал исключительно на основе дружеских отношений, поэтому коллекция не является коммерческим проектом. Инстаграм-страницы обоих брендов сейчас можно увидеть с новыми фотографиями. Fendi и Versace изменили фото профиля. Теперь сторонники обоих брендов видят Медузу Горгону, окутанную кольцом с буквами F – традиционной монограммой Fendi.

Образы Versace by Fendi: чтобы увидеть все фото, листайте вправо

Образы Fendi by Versace: чтобы увидеть все фото, листайте справа

На секретное событие прибыли звезды мировой величины. На шоу пришла Дуа Липа, которая открывала и закрывала показ Versace, Деми Мур, Коул Спроус, Кьяра Ферраньи, Федез, Эстер Эспосито, Винна Харлоу и многие другие. Посмотреть приглашенных гостей можно по ссылке.

Финальный выход Донателлы Версаче и Кима Джонса: смотрите видео