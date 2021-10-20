Стритстайл-звезда обожает минимализм и классическое сочетание, а ее профиль можно назвать онлайн-гидом для тех, кто хочет найти для себя идеальный сдержанный и лаконичный аутфит.

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В осеннем гардеробе блогерша делает ставку на нейтральные оттенки, вневременные комбинации и модные фасоны. Модница создает базовые образы с голубыми джинсами и свитером на замочке, одевает черное и коричневое пальто.

Анук Иви примеряет на прогулки трендовую стеганую куртку в паре с классическими черными брюками. Она также показывает, как удачно совместить свитер с объемным шарфом.

Промониторив личную страницу немки в инстаграме, Fashion 24 собрал невероятные образы, которые вас точно покорят и вы их захотите повторить.



Осенние образы Анук Иви / Фото с инстаграма инфлюенсерки



Осенние образы Анук Иви / Фото с инстаграма инфлюенсерки



Осенние образы Анук Иви / Фото с инстаграма инфлюенсерки



Осенние образы Анук Иви / Фото с инстаграма инфлюенсерки



Осенние образы Анук Иви / Фото с инстаграма инфлюенсерки



Осенние образы Анук Иви / Фото с инстаграма инфлюенсерки



Осенние образы Анук Иви / Фото с инстаграма инфлюенсерки



Осенние образы Анук Иви / Фото с инстаграма инфлюенсерки



Осенние образы Анук Иви / Фото с инстаграма инфлюенсерки