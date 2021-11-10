Fashion-вдохновение: Джесси Буш показывает 7 стильных образов для беременных

Фотограф и модница из Новой Зеландии Джесси Буш ожидает появления первенца. Инфлюэнсер любит стильно одеваться, поэтому постоянно радует свою аудиторию модными кадрами, теперь блогер показывает, как можно стильно одеваться беременным женщинам на последних неделях беременности.

За модным блогером, которая уже несколько лет живет в Лондоне, следит более пол миллиона поклонниц со всего мира. Блондинка любит гулять по окрестностям своего дома, поэтому постоянно демонстрирует в сети актуальные аутфиты.

Интересно Супермодель Хейли Бибер – новое лицо бельевого бренда Victoria's Secret: стильные кадры

Джесси пристально следит за трендами, поэтому в ее гардеробе всегда находится место стильным свитерам в полоску и на замочке. Кроме классических базовых вещей, инфлюенсер любит разбавлять свои образы яркой верхней одеждой или же отдельными экземплярами вещей, которые помогают ей создать интересный аутфит.

В модных формулах Джесси во время беременности особое место занимает трикотаж. Модница часто прогуливается в спортивных костюмах, или выбирает вместо брюк или джинсов джогеры или удобные лосины.

В арсенале верхней одежды на эту пору у инфлюэнсера есть стильная стеганая куртка оверсайз, кашемировое пальто коричневого цвета, оранжевая короткая шуба и зеленое пальто.



Стильные образы Джесси Буш / Фото из инстаграма инфлюэнсера



Стильные образы Джесси Буш / Фото из инстаграма инфлюэнсера



Стильные образы Джесси Буш / Фото из инстаграма инфлюэнсера



Стильные образы Джесси Буш / Фото из инстаграма инфлюэнсера



Стильные образы Джесси Буш / Фото из инстаграма инфлюэнсера



Стильные образы Джесси Буш / Фото из инстаграма инфлюэнсера



Стильные образы Джесси Буш / Фото из инстаграма инфлюэнсера