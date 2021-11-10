За модным блогером, которая уже несколько лет живет в Лондоне, следит более пол миллиона поклонниц со всего мира. Блондинка любит гулять по окрестностям своего дома, поэтому постоянно демонстрирует в сети актуальные аутфиты.

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Джесси пристально следит за трендами, поэтому в ее гардеробе всегда находится место стильным свитерам в полоску и на замочке. Кроме классических базовых вещей, инфлюенсер любит разбавлять свои образы яркой верхней одеждой или же отдельными экземплярами вещей, которые помогают ей создать интересный аутфит.

В модных формулах Джесси во время беременности особое место занимает трикотаж. Модница часто прогуливается в спортивных костюмах, или выбирает вместо брюк или джинсов джогеры или удобные лосины.

В арсенале верхней одежды на эту пору у инфлюэнсера есть стильная стеганая куртка оверсайз, кашемировое пальто коричневого цвета, оранжевая короткая шуба и зеленое пальто.



Стильные образы Джесси Буш / Фото из инстаграма инфлюэнсера



Стильные образы Джесси Буш / Фото из инстаграма инфлюэнсера



Стильные образы Джесси Буш / Фото из инстаграма инфлюэнсера



Стильные образы Джесси Буш / Фото из инстаграма инфлюэнсера



Стильные образы Джесси Буш / Фото из инстаграма инфлюэнсера



Стильные образы Джесси Буш / Фото из инстаграма инфлюэнсера



Стильные образы Джесси Буш / Фото из инстаграма инфлюэнсера