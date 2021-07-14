Эмили Синдлев может похвастаться безупречным чувством стиля. Она постоянно создает стильные аутфиты и делится образами в своем инстаграме. Именно благодаря своему интересному и неординарному стилю она прославилась на весь мир.

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Одна из самых ярких фигур модной индустрии Дании осуществила стремительную карьеру от простого fashion-ассистента журнала до одной из самых влиятельных стилисток Скандинавии.

Сочетать цвета между собой – дело непростое, поэтому за помощью и профессионализмом стоит обращаться именно к Эмили Синдлев. На своем примере она показывает, как удачно миксовать между собой самые яркие цвета этого лета.

Девушка также не боится миксовать сложные фактруры. Она охотно сочетает рубашку с рукавами-буфами и боксерские шорты, оверсайз-жакет и платье с длинной бахромой.

Эмили выделяется на фоне модных блогеров еще и тем, что часто выходит на прогулки в миксе пестрых принтов. Ей легко удается совместить флористический принт с крупной клеточкой, а принт polka dot с полоской и психоделическим орнаментом.

Отдельного внимания заслуживают аксессуары Эмили. Она часто надевает массивные очки и фактурные сумки. А вот среди украшений блондинка предпочитает минимализм. В основном стильные образы она дополняет золотистыми серьгами и цепочками.

Летом свои аутфиты Эмили носит так, что их немедленно хочется повторить. На личной странице девушки в инстаграме вы найдете для себя образы, которыми сможете вдохновиться для создания будничных ауфитов, вечерних выходов или для праздничных событий.