Fashion-вдохновение: 10 осенних образов Каролин Бломст, которые вы захотите повторить

Каролин Бломст – одна из самых стильных модных девушек Швеции. Ее образы понравятся всем любителям классического стиля. Инфлюенсер на своем примере показывает, как можно из базовых элементов гардероба создавать безупречные аутфиты.

Скандинавская красавица приковала к себе взгляды модных девушек со всего мира. Модница почти ежедневно публикует в своем инстаграме стильные образы и в очередной раз доказывает, что стиль северных народов действительно особенный.

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Каролин хоть и следит за модой, впрочем упорно не создает наряды с трендовыми элементами гардероба. В ее гардеробе – вечная классика, которую можно легко сочетать между собой.

Чтобы повторить образы инфлюенсера, стоит всего лишь приобрести базовые водолазки классических цветов, черный и серый жакет, синие и белые джинсы, лосины, лоферы, кроссовки и пальто, которые не выходят из моды. Каролин часто прогуливается по городу в холодное время в пальто цвета кэмел и в клетку.

Модный урок от Каролин – не позволяйте в образе, чтобы оставалась одна черная вещь. Сумку дополняйте черными солнцезащитными очками, пальто – бейсболкой, черную куртку – штанами в тон.



Модные образы Каролин Бломст / Фото из инстаграма инфлюенсера



Модные образы Каролин Бломст / Фото из инстаграма инфлюенсера



Модные образы Каролин Бломст / Фото из инстаграма инфлюенсера



Модные образы Каролин Бломст / Фото из инстаграма инфлюенсера



Модные образы Каролин Бломст / Фото из инстаграма инфлюенсера



Модные образы Каролин Бломст / Фото из инстаграма инфлюенсера



Модные образы Каролин Бломст / Фото из инстаграма инфлюенсера



Модные образы Каролин Бломст / Фото из инстаграма инфлюенсера



Модные образы Каролин Бломст / Фото из инстаграма инфлюенсера



Модные образы Каролин Бломст / Фото из инстаграма инфлюенсера