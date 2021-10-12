Скандинавская красавица приковала к себе взгляды модных девушек со всего мира. Модница почти ежедневно публикует в своем инстаграме стильные образы и в очередной раз доказывает, что стиль северных народов действительно особенный.

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Каролин хоть и следит за модой, впрочем упорно не создает наряды с трендовыми элементами гардероба. В ее гардеробе – вечная классика, которую можно легко сочетать между собой.

Чтобы повторить образы инфлюенсера, стоит всего лишь приобрести базовые водолазки классических цветов, черный и серый жакет, синие и белые джинсы, лосины, лоферы, кроссовки и пальто, которые не выходят из моды. Каролин часто прогуливается по городу в холодное время в пальто цвета кэмел и в клетку.

Модный урок от Каролин – не позволяйте в образе, чтобы оставалась одна черная вещь. Сумку дополняйте черными солнцезащитными очками, пальто – бейсболкой, черную куртку – штанами в тон.



Модные образы Каролин Бломст / Фото из инстаграма инфлюенсера



Модные образы Каролин Бломст / Фото из инстаграма инфлюенсера



Модные образы Каролин Бломст / Фото из инстаграма инфлюенсера



Модные образы Каролин Бломст / Фото из инстаграма инфлюенсера



Модные образы Каролин Бломст / Фото из инстаграма инфлюенсера



Модные образы Каролин Бломст / Фото из инстаграма инфлюенсера



Модные образы Каролин Бломст / Фото из инстаграма инфлюенсера



Модные образы Каролин Бломст / Фото из инстаграма инфлюенсера



Модные образы Каролин Бломст / Фото из инстаграма инфлюенсера



Модные образы Каролин Бломст / Фото из инстаграма инфлюенсера