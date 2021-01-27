Остался последний месяц зимы, поэтому стоит выгулять за это время ваш гардероб на холодное время года. В этот период можно в последний раз оторваться на многослойности, одеть теплые вязаные свитера и поэкспериментировать с объемами.

Источник: инстаграм Selfish School

Радоваться окончанию зимы или грустить по этому поводу – каждый решает сам. Впрочем нам еще месяц придется продумывать стильные образы, собираясь на прогулку.

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Иногда есть множество идей для создания интересных комбинаций, а иногда кажется, что нечего надеть.

Зимний гардероб может выглядеть мегастильно и интересно, если знать несколько секретов. В холодную погоду, подчеркнуть свою индивидуальность с помощью одежды иногда становится трудно.

Чтобы совместить тепло, комфорт и тенденции, на помощь приходят модные инфлюенсеры, которые на своем примере показывают, как можно выглядеть зимой стильно.

7 зимних аутфитов, которые выгуливают инфлюенсеры

Вязаный свитер + джинсы прямого кроя + челси + объемная дубленка



Стильные зимние образы / Фото из инстаграма Selfish School

Футболка + джемпер + джоггеры + угги + пальто + шапка



Стильные зимние образы / Фото из инстаграма Selfish School

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Свитшот + лосины + шорты + пуховик + челси на массивной подошве + бейсболка



Стильные зимние образы / Фото из инстаграма Selfish School

Водолазка + трикотажный костюм двойка из юбки и жакета + колготки + ботинки на массивной подошве + пальто



Стильные зимние образы / Фото из инстаграма Selfish School

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Джемпер + палаццо + ботинки на массивной подошве + пальто + джемпер поверх



Стильные зимние образы / Фото из инстаграма Selfish School

Водолазка + брюки с разрезами + ботинки на массивной подошве + стеганое пальто + декоративный воротничок



Стильные зимние образы / Фото из инстаграма Selfish School

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Трикотажный топ + жакет + джинсы full length с разрезами + кроссовки + пальто прямого кроя + поверх джемпер/длинный шарф



Стильные зимние образы / Фото из инстаграма Selfish School