После рождения ребенка модель быстро пришла в форму. В первый месяц после родов Эмили могла похвастаться идеальными параметрами и даже снималась в кампейне собственного бренда купальников Inamorata.

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Стройная фигура молодой мамы позволяет ей носить мини-юбки, шорты, платья и демонстрировать на себе безупречные образы.

Свой первый выход Эмили Ратаковски осуществила на кинофестивале Tribeca Enterprises в Нью-Йорке. Модель и актриса Эми Шумер встретились на импровизированной сцене, чтобы обсудить свою карьеру.



Эмили Ратаковски и Эми Шумер / Getty Images

Близкие приятельницы, которые вместе работали над фильмом "Красотка на всю голову" в 2018 году обсудили на сцене дружбу в киноиндустрии.



Эмили Ратаковски и Эми Шумер / Getty Images

Образ Эмили Ратаковски

Знаменитость надела на кинофестиваль короткое черное платье от бренда Nensi Dojaka с различным вплетением прозрачных тканей и завязок. Платье стоит более чем 22 тысячи гривен. Платье с длинным рукавом обнажило грудь знаменитости и живот. Кроме этого, изделие из новой коллекции удачно подчеркнуло ее длинные ноги.

Знаменитость распустила волосы, сделав на лице насыщенный макияж. Она накрасила глаза техникой smoky eyes, а губы нарисовала коричневой помадой. Образ завершили минималистичные босоножки на завязках и маленькая сумка-клатч черного цвета и коричневые солнцезащитные очки.



Стильный выход Эмили Ратаковски / Getty Images