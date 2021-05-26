После рождения ребенка манекенщица быстро пришла в привычную для себя форму. Эмили вернулась к своим параметрам и охотно демонстрирует тело напоказ.

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Молодая мамочка вышла в свет одна. Папарацци часто замечают звезду на улицах Нью-Йорка одну. Вероятно, ее выходы обусловлены рабочими встречами, а ее муж Себастьян Бир-Макклард тем временем проводит время с сыном.

Образ Эмили Ратаковски

Модель надела на прогулку серый костюм, который состоит из оверсайз жакета и брюк палаццо. Под низ знаменитость надела черный топ, который удачно подчеркнул не только ее пышный бюст, но и плоский живот.

Знаменитость завязала волосы в пучок и дополнила образ красной бейсболкой. Этот трендовый головной убор расслабил строгий костюм и сделал образ непринужденным.

Эмили надела золотистую цепочку и серьги-кольца. Стильный аутфит молодая мамочка завершила черными солнцезащитными очками. Новый кадр знаменитости собрал уже почти полмиллиона предпочтений и множество комментариев.

Эффектный образ Эмили Ратаковски / Фото из инстаграма

Эффектный образ Эмили Ратаковски / Фото из инстаграма