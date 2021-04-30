Молодая мамочка вышла в свет в одиночку. Вероятно, ее выходы обусловлены рабочими встречами, а ее муж Себастьян Бир-Макклард тем временем проводит время с сыном.

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Модель родила мальчика месяц назад и попадала несколько раз в объективы фотографов с коляской, впрочем, в последнее время она появляется на улицах Нью-Йорка сама.

Образ Эмили Ратаковски

Манекенщица для очередного выхода выбрала классический костюм черного цвета, который состоит из жилета без рукавов и мини-юбки. Костюм украшали золотистые пуговицы, которые добавили изделию элегантности.

Строгий и привлекательный образ Эмили дополнила черной сумкой багетом, золотистыми цепочками на шее и часами. Знаменитость также надела желтые серьги и черные солнцезащитные очки. Для удобства молодая мамочка выбрала белые минималистичные кроссовки с молочной подошвой.



Очаровательный образ Эмили Ратаковски / Splash



Очаровательный образ Эмили Ратаковски/ Splash