Американская модель Эмили Ратаковски даже в период беременности не перестает фотографировать себя в обнаженном виде. В ожидании первенца манекенщица позирует без белья в пикантных фотосессиях.

Даже на последних неделях беременности Эмили остается одной из самых откровенных моделей современности. Она не стесняется делиться со своей 27-миллионной аудиторией эротическими кадрами.

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Недавно Эмили опубликовала обнаженный кадр в зеркале, но только этой фотографией не обошлись ее откровенные позы. Манекенщица устроила фотосессию в студии, где позировала перед камерой полностью обнаженной.

Ратаковски предстала в довольно непривычном для себя образе – с длинными волосами. Для фотографии звезда позировала в профиль, показав округлившийся живот и прикрыв грудь руками.

В публикации модель поблагодарила друзей, которые зафиксировали на камеру момент ее беременности. Эмили отметила, что на опубликованном ею кадре она находится на 33 неделе беременности.

Пикантное фото 29-летней будущей звездной мамочки уже собрало более 600 тысяч лайков и тысячи комментариев.



Эмили Ратаковски опубликовала в сети откровенное фото / Фото из инстаграма