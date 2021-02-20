Ливанский бренд Elie Saab в этом году решил не участвовать в Неделе высокой моды в Париже, которая проходила в течение 25 – 28 января. Модельер дождался подходящего времени и только сейчас представил свою кутюрную коллекцию весна-лето 2021.

Ливанский дизайнер с помощью новой коллекции перенес всех зрителей в мир грез. Коллекция Elie Saab Couture весна-лето 2021 посвящена женским силуэтам, которые становятся ослепительной зрелищной реальностью.

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Север в коллекции материализуется в виде серебристого шелкового шифона и нуара из тафты. Звезды маскируются под серьги-люстры, а головные уборы со стразами и серебряной вышивкой очень похожи на небесные узоры.

Учитывая все, что происходит вокруг нас, нам действительно нужно мечтать. Обычно 90% моих продуктов можно носить. На этот раз я зашел немного дальше и представил коллекцию с несколько преувеличенными объемами и перьями, ведь когда мы мечтаем, то хотим видеть вещи, которые кажутся недоступными,

– отметил модельер.

В своей коллекции Эли Сааб использовал ткани оттенков синего, сиреневого, цвета слоновой кости и мятно-зеленого окраса

"Мечтайте масштабно, потому что мечты заставляют нас двигаться вперед", – призвал дизайнер.

Коллекция, как всегда, поражает помпезностью и одновременно сдержанностью. Модели примеряли безупречные длинные платья, украшенные пайетками и массивными бисерированными цветами. Их образы довершают габаритные серьги и коконы с перьями на голове.

Elie Saab Couture весна-лето 2021



Elie Saab Couture весна-лето 2021 / Vogue



Elie Saab Couture весна-лето 2021 / Vogue



Elie Saab Couture весна-лето 2021 / Vogue



Elie Saab Couture весна-лето 2021 / Vogue



Elie Saab Couture весна-лето 2021 / Vogue



Elie Saab Couture весна-лето 2021 / Vogue



Elie Saab Couture весна-лето 2021 / Vogue