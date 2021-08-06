По словам Зеленской, она выбирает молодых украинских дизайнеров, поскольку сама принадлежит к молодой генерации. Когда же она искала для сотрудничества дизайнеров, откликнулись как раз молодые "имена". Среди них – Иван Фролов и Артем Климчук.

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Впрочем, как только она попала в Офис президента, ей некому было помочь в подборе правильного гардероба. Поэтому она сама собирала информацию несколько месяцев о длине юбки, высоте каблуков и можно ли надевать брюки.

"Оказалось, что критерии простые, базируются на деловом этикете. Кроме этого есть нюансы традиций отдельных стран, которые надо учитывать. Например, в мусульманских странах лучше закрывать руки, надевать длинную юбку. В целом мир движется к большей демократичности: в зарубежных странах не обращают внимания на длину или фасон одежды, главное – чтобы она подходила и была уместной. Нельзя прийти в пляжном платье на встречу с супругой президента, и наоборот – сугубо деловой костюм будет неуместен во время визитов к детям или в больницу", – поделилась наблюдением Зеленская.



Елена Зеленская поделилась закулисьем организации гардероба / Фото "Фокус"

На вопрос, помогает ли ей с подбором гардероба служба протокола, Елена Зеленская ответила, что нет, так как у нее есть немало другой работы. Между тем ей помогают дипломатические учреждения стран – они присылают список событий и рекомендации, что стоит надеть в то или иное место. Также она призналась, что у нее и мужа – один стилист на двоих.

Я общаюсь со стилистом больше Владимира, потому что мужчинам не нужно так много его внимания. На начальном этапе мы подобрали достаточное количество костюмов и галстуков для президента, и сейчас только поддерживаем качество одежды, добавляем новые рубашки,

– поделилась закулисной жизнью с президентом Зеленская.

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"Я со стилистом работаю, в первую очередь, над гардеробом для зарубежных визитов. К ним готовиться довольно сложно из-за большого количества событий, нужно иметь от двух до десяти комплектов одежды. Мы должны их проработать предварительно и учитывать форс-мажоры: например, если дождь или снег, то нужна одежда на замену. Наибольшего внимания требуют выход из самолета и встреча "два на два" с президентом и первой леди принимающей страны – эти события больше всего фотографируют и обсуждают", – добавила первая леди.

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