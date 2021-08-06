На каблуках долго не погуляешь, – Зеленская о том, почему любит надевать кроссовки на встречи

Первая леди Украины прокомментировала изюминку своих образов – кроссовки, которые она часто надевает для различных встреч и деловых визитов. В частности Елена Зеленская прокомментировала свой выход в Версаль, который некоторые пользователи сети осудили за спортивный стиль.

Женщина поделилась, что ей часто помогают подбирать удачные образы дипломатические учреждения из других стран. Когда же ее начинают критиковать за кроссовки, то она отвечает – что "иначе нельзя, потому что на каблуках долго не погуляешь".

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Насчет ее визита в Версаль в апреле 2021 года, то первая леди отметила, что выбрала кроссовки французского бренда Veja не зря.

"Насчет кроссовок была установка от французской стороны, также мы договорились с госпожой Брижит Макрон, что будем без каблуков. Кроссовки Veja стали нашим реверансом французской стороне – и она его заметила, это было очень приятно. Veja – демократический бренд, основанный на экологичности, не тратит деньги на рекламу и работает с небольшими поставщиками. То есть этот бренд об экологичности и сознательном потреблении. Я считаю, что сделала правильно, выбрав его", – подчеркнула Елена Зеленская.

Кроме белых кроссовок, тогда первая леди надела черные брюки прямого покроя, серый тренч и защитную маску. Именно тогда мир переживал третью волну коронавируса.

Супруга президента добавила, что ей часто помогает подобрать образ стилист, который у нее с мужем – один на двоих. Также она сама часто интересуется базовыми деталями для соблюдения дресс-кода.