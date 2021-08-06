Женщина поделилась, что ей часто помогают подбирать удачные образы дипломатические учреждения из других стран. Когда же ее начинают критиковать за кроссовки, то она отвечает – что "иначе нельзя, потому что на каблуках долго не погуляешь".

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Насчет ее визита в Версаль в апреле 2021 года, то первая леди отметила, что выбрала кроссовки французского бренда Veja не зря.

"Насчет кроссовок была установка от французской стороны, также мы договорились с госпожой Брижит Макрон, что будем без каблуков. Кроссовки Veja стали нашим реверансом французской стороне – и она его заметила, это было очень приятно. Veja – демократический бренд, основанный на экологичности, не тратит деньги на рекламу и работает с небольшими поставщиками. То есть этот бренд об экологичности и сознательном потреблении. Я считаю, что сделала правильно, выбрав его", – подчеркнула Елена Зеленская.

Кроме белых кроссовок, тогда первая леди надела черные брюки прямого покроя, серый тренч и защитную маску. Именно тогда мир переживал третью волну коронавируса.

Супруга президента добавила, что ей часто помогает подобрать образ стилист, который у нее с мужем – один на двоих. Также она сама часто интересуется базовыми деталями для соблюдения дресс-кода.

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