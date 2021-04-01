Екатерина Кухар создала шелковые балетные юбки с дизайнером Lyalya Sogomonyan: фото
Украинская прима-балерина Екатерина Кухар обладает безупречным чувством стиля, поэтому решила попробовать свои силы в новой индустрии. Знаменитость совместно с дизайнером Lyalya Sogomonyan представила весенние танцевальные юбки.
Источник:24 канал
Капсульная коллекция юбок достаточно разнообразна и цветная, говорится в пресс-службе. Особенность танцевальных юбок заключается в их крое, который наделяет их легкостью и невесомостью.
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Екатерина Кухар отметила, что одесская дизайнер Ляля Согомонян является большой поклонницей балетного искусства.
"Однажды она пришла с дочкой ко мне на спектакль, а потом специально для меня создала две уникальные юбки из шифона и шелка. Подобное качество тканей я видела только один раз в Сеуле. Это качество позволяет оставлять мягкий шлейф движений, юбка словно дышит с артистом и парит в воздухе, а не падает камнем", – рассказала прима-балерина.
Украинская знаменитость к балетной одежде относится очень внимательно, ведь балерине важно, чтобы одежда была не только комфортной, но и эстетически привлекательной.
"Наша одежда похожа на цвет крыльев у бабочек – подчеркивает индивидуальность каждого. Одевая юбки от Lyalya, я слышала много приятных отзывов от коллег и мне захотелось поделиться красотой с другими, я начала размышлять над цветовой гаммой. Я предложила Lyalya создать капсульную коллекцию юбок, с необычным цветовым решением, чтобы при движении юбка напоминала крылья бабочки", – рассказала Екатерина Кухар.
Дизайнер Ляля Согомонян сделала такой крой, который при движении юбки воссоздает иллюзию взмаха крыльев бабочки. Она отметила, что некоторые юбки украшены вручную камнями Swarovski, а некоторые уникальным принтом – балеринами.
Как красочные крылья бабочки, коллекция полна весенней цветовой гаммой, таких расцветок и тонов нет у других дизайнеров,
– отметила украинский дизайнер одежды.
Капсульная коллекция юбок от Екатерины Кухар и Ляли Согомонян
Капсульная коллекция танцевальных юбок
Капсульная коллекция танцевальных юбок
Капсульная коллекция танцевальных юбок
Капсульная коллекция танцевальных юбок
Капсульная коллекция танцевальных юбок
Капсульная коллекция танцевальных юбок
Капсульная коллекция танцевальных юбок
Капсульная коллекция танцевальных юбок
Капсульная коллекция танцевальных юбок
Капсульная коллекция танцевальных юбок
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