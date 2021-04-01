Украинская прима-балерина Екатерина Кухар обладает безупречным чувством стиля, поэтому решила попробовать свои силы в новой индустрии. Знаменитость совместно с дизайнером Lyalya Sogomonyan представила весенние танцевальные юбки.

Капсульная коллекция юбок достаточно разнообразна и цветная, говорится в пресс-службе. Особенность танцевальных юбок заключается в их крое, который наделяет их легкостью и невесомостью.

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Екатерина Кухар отметила, что одесская дизайнер Ляля Согомонян является большой поклонницей балетного искусства.

"Однажды она пришла с дочкой ко мне на спектакль, а потом специально для меня создала две уникальные юбки из шифона и шелка. Подобное качество тканей я видела только один раз в Сеуле. Это качество позволяет оставлять мягкий шлейф движений, юбка словно дышит с артистом и парит в воздухе, а не падает камнем", – рассказала прима-балерина.

Украинская знаменитость к балетной одежде относится очень внимательно, ведь балерине важно, чтобы одежда была не только комфортной, но и эстетически привлекательной.

"Наша одежда похожа на цвет крыльев у бабочек – подчеркивает индивидуальность каждого. Одевая юбки от Lyalya, я слышала много приятных отзывов от коллег и мне захотелось поделиться красотой с другими, я начала размышлять над цветовой гаммой. Я предложила Lyalya создать капсульную коллекцию юбок, с необычным цветовым решением, чтобы при движении юбка напоминала крылья бабочки", – рассказала Екатерина Кухар.

Дизайнер Ляля Согомонян сделала такой крой, который при движении юбки воссоздает иллюзию взмаха крыльев бабочки. Она отметила, что некоторые юбки украшены вручную камнями Swarovski, а некоторые уникальным принтом – балеринами.

Как красочные крылья бабочки, коллекция полна весенней цветовой гаммой, таких расцветок и тонов нет у других дизайнеров,

– отметила украинский дизайнер одежды.

Капсульная коллекция юбок от Екатерины Кухар и Ляли Согомонян



Капсульная коллекция танцевальных юбок



​Капсульная коллекция танцевальных юбок



​Капсульная коллекция танцевальных юбок



​Капсульная коллекция танцевальных юбок



​Капсульная коллекция танцевальных юбок



​Капсульная коллекция танцевальных юбок



​Капсульная коллекция танцевальных юбок



​Капсульная коллекция танцевальных юбок



​Капсульная коллекция танцевальных юбок



​Капсульная коллекция танцевальных юбок