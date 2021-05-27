До пандемии коронавируса Маша Ефросинина активно путешествовала. Телеведущая часто ездила в солнечные страны со своей семьей и самыми близкими знакомыми. В 2018 году знаменитость отдыхала в Тулуме с подругами и с тех пор мечтала привезти в Мексику своего мужа.

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Новое фото в лаконичном и стильном платье телеведущая обнародовала на своей личной странице в инстаграме.

Образ Маши Ефросининой

Знаменитость позировала перед камерой на фоне пальм и Карибского моря. Она надела желтое платье макси длины, которое идеально подойдет в качестве пляжной накидки. Платье украшено короткими летучими рукавами и большим вырезом на спине.

Свой летний аутфит телеведущая дополнила соломенной шляпой и белой соломенной сумкой. Образ довершили бежевые вьетнамки с квадратным носком, солнцезащитные очки и украшения. Маша надела на руки много золотистых браслетов и цепочку на шею.

В заметке телеведущая отметила, что это ее первое платье куплено в Тулуме 3 года назад.

"Мое первое платье, купленное в Тулуме, напомнило мне, как тогда, приехав сюда с подругами, я загадала себе обязательно вернуться сюда с Тимуром именно в Casa Malca. Здесь атмосфера, не похожая ни на какую другую точку в географии. Три года не складывалось. Но какие же непревзойденные ощущения, когда сложилось", – отметила знаменитость.

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Фото Маши Ефросининой в желтом платье сделано 3 года назад украинским фотографом Станиславом Немашкалом, который живет и работает в Канкуне.