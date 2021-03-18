Звезда сериала "Убивая Еву" Джоди Комер появилась на обложке испанского глянца Vogue. 28-летняя британская актриса украсила собой апрельский номер.

Одна из главных героинь популярного сериала позировала перед объективом Эммы Самертон.

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Джоди Комер, исполнившая в сериале "Убивая Еву" роль Вилланель – наемного убийцы-психопата, появилась на обложке глянца в нежном образе. Стилисты одели актрису в топ Louis Vuitton расшитый серебряными пайетками и такие же штаны.

Ее белокурые волосы стилисты уложили в легкие кудри, а сверху прикрепили черный бант из тоненьких лент от бренда Emily-London. Визажист Алекс Бабский нанес на лицо Джоди естественный макияж, выделив веки светло-коричневыми тенями. По-настоящему весенним кадр получился благодаря цветку, который Комер держала в руках.

Благодарна глянцу Vogue Spain за то, что я стала вашей апрельской героиней. Большой привет всей команде, которая стоит за этим. Весна наступила,

– написала знаменитость.

Отметим, недавно стало известно, что создатели сериала "Убивая Еву" продлили его еще на 1 сезон. Четвертый сезон точно станет последним. В финале будет 8 эпизодов. Съемки финального сезона сериала "Убивая Еву" начнутся летом в Великобритании. Также съемочная группа посетит несколько стран Европы.