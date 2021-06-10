Фэшн-съемку певица устроила на заднем дворе роскошного загородного поместья, взяв в руку вазу с розовыми розами и жасмином. На Наде Дорофеевой джинсы белого цвета с высокой талией, которые никогда не выйдут из моды. Фишка одежды – смелые разрезы на бедрах, что стали трендом только в этом сезоне.

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Стоимость джинсов от бренда Stash – 6 700 гривен. Небюджетный низ Дорофеева соединила с не менее дорогим верхом. Это рубашка оверсайз мятного цвета от украинской марки Theo. Рубашки бренда стоят от 275 евро – чуть больше 9 тысяч гривен.

Даже в образе стритстайл артистка смогла подчеркнуть фигуру. К белым джинсам с разрезами она подобрала тонкий черный пояс, который акцентировал внимание на хрупкой талии. Волосы Надя Дорофеева распустила и уложила в объемную прическу и даже сделала маникюр под цвет рубашки. Эффект потрясающий – более 65 тысяч лайков за сутки!

Надя Дорофеева в джинсах с разрезами / Фото из инстаграма артистки