С чем носить джинсовую рубашку этой весной: стильные образы для прогулок
Рубашка из денима снова возвращается в моду. Все, кто хотя бы раз надевал джинсовую рубашку, уже не смогут отказаться от этого функционального элемента гардероба.
Источник: Vogue
Если вы хотите активно использовать в своем повседневном гардеробе Denim Shirt, то должны знать главный секрет – джинсовые рубашки можно носить с чем угодно, однако есть 3 беспроигрышных варианта, которые больше всего пользуются популярностью.
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С чем носить джинсовую рубашку
Total denim
Самым эффективным и простым ансамблем для джинсовой рубашки считается denim total look. Стилистических решений здесь очень много. Можно собрать монохромный образ, вдохновившись выходом стилистки из Копенгагена Жанетт Мэдсен. Можно сделать ставку на разнофактурный и разноцветный деним, сыграть на контрастах и добавить несколько ярких аксессуаров.
Весной особенно популярным будет цветной деним, поэтому можно сделать выбор именно в его пользу.
Стильные комбинации с джинсовой рубашкой / Vogue
С кожей
В новом сезоне кожа не исчезнет с радаров, поэтому ее можно наблюдать не только в образах стритстайл-звезд, но и комбинировать с рубашкой в своем аутфите. Инстаграм-звезда Матильда Гелер примерила джинсовую рубашку с воротником с черными кожаными шортами.
Такой трюк можно повторить, заменив шорты юбкой, бермудами или брюками.
Стильные комбинации с джинсовой рубашкой / Vogue
С пальто и пиджаком
В новом сезоне популярными будут пиджаки приталенного и свободного кроя, а также однотонные пальто или в клетку с узором "гусиная лапка". Джинсовая рубашка будет служить прекрасным полотном для стилистических экспериментов.
Чтобы образ был неотразимым, советуем сделать главный акцент на обуви – анималистические принты будут весной очень популярными.
Стильные комбинации с джинсовой рубашкой / Vogue
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