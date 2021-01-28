Рубашка из денима снова возвращается в моду. Все, кто хотя бы раз надевал джинсовую рубашку, уже не смогут отказаться от этого функционального элемента гардероба.

Источник: Vogue

Если вы хотите активно использовать в своем повседневном гардеробе Denim Shirt, то должны знать главный секрет – джинсовые рубашки можно носить с чем угодно, однако есть 3 беспроигрышных варианта, которые больше всего пользуются популярностью.

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С чем носить джинсовую рубашку

Total denim

Самым эффективным и простым ансамблем для джинсовой рубашки считается denim total look. Стилистических решений здесь очень много. Можно собрать монохромный образ, вдохновившись выходом стилистки из Копенгагена Жанетт Мэдсен. Можно сделать ставку на разнофактурный и разноцветный деним, сыграть на контрастах и добавить несколько ярких аксессуаров.

Весной особенно популярным будет цветной деним, поэтому можно сделать выбор именно в его пользу.



Стильные комбинации с джинсовой рубашкой / Vogue

С кожей

В новом сезоне кожа не исчезнет с радаров, поэтому ее можно наблюдать не только в образах стритстайл-звезд, но и комбинировать с рубашкой в своем аутфите. Инстаграм-звезда Матильда Гелер примерила джинсовую рубашку с воротником с черными кожаными шортами.

Такой трюк можно повторить, заменив шорты юбкой, бермудами или брюками.



Стильные комбинации с джинсовой рубашкой / Vogue

С пальто и пиджаком

В новом сезоне популярными будут пиджаки приталенного и свободного кроя, а также однотонные пальто или в клетку с узором "гусиная лапка". Джинсовая рубашка будет служить прекрасным полотном для стилистических экспериментов.

Чтобы образ был неотразимым, советуем сделать главный акцент на обуви – анималистические принты будут весной очень популярными.



Стильные комбинации с джинсовой рубашкой / Vogue