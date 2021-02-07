Нидерландская plus-size модель Джилл Кортлев в свои 27 лет может похвастаться огромной популярностью. Девушка стала главной звездой fashion-индустрии за последние несколько лет.

Джилл очень хотела быть моделью и активно худела, чтобы вписаться в модные стандарты, впрочем все ее старания сводились на нет. И только тогда, когда девушка приняла свое тело, к ней пришел настоящий успех.

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С чего началась карьера Джилл Кортлев

В 2018 году девушка подписала контракт с известным брендом Alexander McQueen. Джилл снялась в рекламной кампании весна-лето 2019 и трижды прошлась по подиуму бренда. В этом же году Джилл переехала в Нью-Йорк, ведь стала наиболее востребованной моделью plus-size нового поколения.

После того, как у нее закончился контракт с Alexander McQueen, она приняла участие в показах Kate Spade, Area, Prabal Gurung, Michael Kors и Mugler. Также Кортлев стала первой curvy-моделью в истории лукбука Zara.

Когда она впервые снялась на обложке октябрьского глянца Vogue Nederland, то отметила, что никогда бы не могла в такое поверить.

Сегодня с моделью работают такие именитые бренды, как Versace, Fendi, Chanel, Valentino, Mugler, Jacquemus и многие другие.

Следить за инстаграм-страницей Джилл – одно удовольствие. Прежде всего девушка очень любит свое тело, поэтому может даже упрекнуть японский Vogue за то, что пофотошопили и уменьшили ее ноги в объеме. Кроме этого, у нее прекрасное чувство юмора и стильные образы, которые можно повторить в реальной жизни.

Конечно же, профиль 28-летней нидерландки не без бонусов. На ее странице есть много горячих фото, которыми девушка призывает позитивно относиться к любым параметрам своего тела.

Как одевается Джилл Кортлев

Свитшот в полоску + белые брюки = идеальное комбо на весну.

Белый свитшот с капюшоном + черный бомбер + кеды = отличный вариант для прогулок.

Трендовые кожаные штаны + кофта на завязках = романтический образ для вечеринки.

Белый свитшот с капюшоном + жакет = лучший выбор для прохладных дней.

Золотые серьги + черный костюм со штанами = вечная классика.

Свитшот + кожанка + ботинки = беспроигрышный вариант для повседневных выходов.