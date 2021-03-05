Знаменитая модель Джиджи Хадид, которая в конце сентября впервые стала мамой, официально вернулась в модную индустрию. Сегодня, 5 марта, модель открыла показ осень – зима 2021/2022 итальянского бренда Versace.

На непревзойденном показе, который устроила с командой Донателла Версачи, зрителей поразило появление Джиджи Хадид. Молодая мамочка наконец вернулась на подиумы, и первым ее показом после рождения доченьки стало феерическое шоу Versace.

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Манекенщица Джиджи Хадид появилась в сексуальном костюме, который состоял из черного бра с глубоким вырезом и юбки. Сверху Джиджи надела фирменный удлиненный жакет, а ее модный выход дополнили сапоги на массивной подошве.

Неожиданно для поклонников модель появилась на подиуме с рыжими волосами, а визажисты сделали ей насыщенный макияж, накрасив веки синими тенями. В руках одна из самых популярных моделей мира презентовала новую сумку осенне-зимнего сезона.



Джиджи Хадид на показе Versace / Vogue

Сразу за Джиджи на подиум вышла ее сестра Белла в не менее привлекательном виде. Модель продемонстрировала костюм из новой коллекции, но с менее отрытым топом, и надела на голову ультратрендовую косынку, которую осенью уже будут носить все модницы.

В первом дефиле Джиджи примерила красное мини-платье с массивными плечиками, а закрыла показ в черном платье, которое состояло из блестящей водолазки и полупрозрачной юбки длины макси.



Джиджи Хадид на показе Versace / Vogue



Джиджи Хадид на показе Versace / Vogue