Каждый месяц популярная модель попадает на страницы известных глянцев. Лишь недавно Джиджи стала героиней обложки для глянца I-D и снялась в роскошной фотосессии, а уже для августовского номера появилась в издании Harper's Bazaar.

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Знаменитость украсила обложку глянца в стильном образе. Она позировала перед камерой фотографа в рубашке в бело-голубую полоску и жакете Gucci.

Для фотосессии модель примерила образы таких известных брендов, как Jil Sander, Raf Simons, Miu Miu и Altuzarra. Джиджи позировала в белом топе, черных брюках и удлиненном жакете. Она также примерила белую футболку с надписями и бежевый жакет в клетку. Ее образ довершали кожаные брюки и сапоги на завязках Marni.

Кроме этих кадров, манекенщица предстала в брутальных мужских образах. Она надела короткий парик, а стилисты сделали ей укладку в стиле 1950-х годов. Для создания андрогинного стиля Джиджи примерила светло-желтую рубашку, пиджак с мужского плеча и галстук.

В разговоре с журналистами знаменитость рассказала милую историю о характере своей семьи.

"Когда речь идет о семейных делах или обсуждении каких-то мировых проблем, то моя мама называет меня мозгом, а Беллу – сердцем. Наш брат Анвар – нечто среднее. Какой бы ни была дискуссия за семейным обедом, Белла будет очень эмоциональной и сострадательной, а я сижу там, выкладывая диаграммы и инфографику, и говорю очень спокойно. Моя мама в этом плане типичная голландка, она любит точность во всем. А вот мой папа – рассказчик, который обязательно добавит: "О, а ты слышал старую палестинскую поговорку...", – вспомнила Джиджи.

Она также рассказала, что вместе с Зейном обожает проводить время со своей дочкой Хай. Больше всего им нравится гулять в лесу, слушать музыку Болливуда и напевать девочке песни на арабском, которые ей очень нравятся. Малышка проявляет интерес к окружающему миру. По словам Джиджи, ей очень нравится наблюдать за птицами и животными.

Модель уже успела отвезти Хай в океанариум, поскольку дома ее очень заинтересовали медузы на заставке. Джиджи призналась, что в будущем планирует научить ее кататься верхом на лошади, а когда девочка подрастет, они двое смогут совершать конные прогулки.



Фотосессия Джиджи Хадид для Harper's Bazaar



​Фотосессия Джиджи Хадид для Harper's Bazaar



​Фотосессия Джиджи Хадид для Harper's Bazaar



​Фотосессия Джиджи Хадид для Harper's Bazaar



​Фотосессия Джиджи Хадид для Harper's Bazaar



​Фотосессия Джиджи Хадид для Harper's Bazaar



​Фотосессия Джиджи Хадид для Harper's Bazaar



​Фотосессия Джиджи Хадид для Harper's Bazaar



​Фотосессия Джиджи Хадид для Harper's Bazaar