Каждый месяц популярная модель попадает на страницы известных глянцев. Лишь недавно Джиджи стала героиней обложки для глянца I-D и снялась в роскошной фотосессии, а уже для августовского номера появилась в издании Harper's Bazaar.
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Знаменитость украсила обложку глянца в стильном образе. Она позировала перед камерой фотографа в рубашке в бело-голубую полоску и жакете Gucci.
Для фотосессии модель примерила образы таких известных брендов, как Jil Sander, Raf Simons, Miu Miu и Altuzarra. Джиджи позировала в белом топе, черных брюках и удлиненном жакете. Она также примерила белую футболку с надписями и бежевый жакет в клетку. Ее образ довершали кожаные брюки и сапоги на завязках Marni.
Кроме этих кадров, манекенщица предстала в брутальных мужских образах. Она надела короткий парик, а стилисты сделали ей укладку в стиле 1950-х годов. Для создания андрогинного стиля Джиджи примерила светло-желтую рубашку, пиджак с мужского плеча и галстук.
В разговоре с журналистами знаменитость рассказала милую историю о характере своей семьи.
"Когда речь идет о семейных делах или обсуждении каких-то мировых проблем, то моя мама называет меня мозгом, а Беллу – сердцем. Наш брат Анвар – нечто среднее. Какой бы ни была дискуссия за семейным обедом, Белла будет очень эмоциональной и сострадательной, а я сижу там, выкладывая диаграммы и инфографику, и говорю очень спокойно. Моя мама в этом плане типичная голландка, она любит точность во всем. А вот мой папа – рассказчик, который обязательно добавит: "О, а ты слышал старую палестинскую поговорку...", – вспомнила Джиджи.
Она также рассказала, что вместе с Зейном обожает проводить время со своей дочкой Хай. Больше всего им нравится гулять в лесу, слушать музыку Болливуда и напевать девочке песни на арабском, которые ей очень нравятся. Малышка проявляет интерес к окружающему миру. По словам Джиджи, ей очень нравится наблюдать за птицами и животными.
Модель уже успела отвезти Хай в океанариум, поскольку дома ее очень заинтересовали медузы на заставке. Джиджи призналась, что в будущем планирует научить ее кататься верхом на лошади, а когда девочка подрастет, они двое смогут совершать конные прогулки.
Фотосессия Джиджи Хадид для Harper's Bazaar
Фотосессия Джиджи Хадид для Harper's Bazaar
Фотосессия Джиджи Хадид для Harper's Bazaar
Фотосессия Джиджи Хадид для Harper's Bazaar
Фотосессия Джиджи Хадид для Harper's Bazaar
Фотосессия Джиджи Хадид для Harper's Bazaar
Фотосессия Джиджи Хадид для Harper's Bazaar
Фотосессия Джиджи Хадид для Harper's Bazaar
Фотосессия Джиджи Хадид для Harper's Bazaar