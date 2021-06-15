Для создания кадров Джиджи позировала перед фотографом Даниэлом Джексоном. На всех фотографиях молодая мамочка позирует в нарядах знаменитых сестер Мэри-Кейт и Эшли Олсен бренда The Row. Новую фотосессию модели решили сделать в черно-белых тонах.

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Обложку глянца украсило лицо Джиджи крупным планом. Визажисты сделали ей естественный макияж, а стилисты уложили волосы ровно. Девушка искренне улыбается на камеру с прищуренным глазом.

На страницах глянца Хадид предстала в роскошными кадрами, для которых надела костюм, состоявший из жакета и брюк и удлиненной рубашки и юбки ниже колен. Такой бунтарский образ дополняли черные ботинки на массивной подошве.

Поклонники модели могут налюбоваться несколькими кадрами с ее красивой внешностью, поскольку фотограф Дэниел Джексон снял лицо знаменитости крупным планом не только для обложки глянца.