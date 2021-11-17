Джиджи Хадид сменила прическу и примерила демократический костюм от H&M: эффектное фото

26-летняя американская супермодель Джиджи Хадид поразила фанатов эффектным изменением прически. Знаменитость подстригла челку, которая ей очень идет. Кроме этого, на своей личной странице в инстаграме, манекенщица показала стильный костюм-тройку.

Джиджи обожает моду и стильные вещи, поэтому на своем примере показывает безупречные аутфиты. Она каждый месяц появляется на глянцевых обложках, снимается в фотосессиях для изданий, участвует в модных показах и рекламных кампаниях.

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Своей 71-миллионной аудитории Джиджи Хадид показала роскошный костюм от бренда H&M из новой коллекции Innovation Circular Design Story, созданной в коллаборации со стилистом Ибом Камарой.

Манекенщица примерила на себе костюм-тройку, состоящий из короткой жилетки, широких брюк и жакета белого цвета. На фотографиях в инстаграмме Джиджи позировала без жакета, а стильное сочетание можно увидеть в видеоролике Reels.

Особое внимание фанаты обратили на прическу Джиджи. Рыжие волосы модели довершили удлиненную челку. Американка выпрямила его, а на лицо нанесла макияж в нулевом стиле.



Стильный образ Джиджи Хадид / Фото из инстаграма модели

Комплект белого цвета идеально подойдет для праздничного события или ужина с друзьями в ресторане. В новой коллекции шведского бренда H&M представлено множество вечерних образов, которые примерила и показала на себе Джиджи.