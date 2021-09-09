Джиджи Хадид прогулялась по Нью-Йорку во взрывном образе: стильные фото
Источник:24 канал
Американская супермодель обожает моду и стильные вещи, поэтому на своем примере показывает безупречные аутфиты. Знаменитость на деловую встречу в отель Мерсер пришла в костюме, состоявшем из широких брюк и жилета.
В начале осени Джиджи Хадид показала актуальный образ, который можно примерить в сентябре, пока позволяют погодные условия.
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Манекенщица умеет эффектно одеться. В ее гардеробе преобладают удобные элементы гардероба вроде футболок, леггинсов или кроссовок. В таком наряде Джиджи часто отправляется на прогулку с дочкой, впрочем, для важных встреч отдает предпочтение штанным костюмам или монохромным образам.
С приходом осени любовь к яркому наряду понемногу меняется на классические оттенки. На своем примере манекенщица показала, как можно эффектно одеться в аутфит молочного цвета.Все мировые звезды знают: делать безупречные фото для сети стоит на фоне каминов. Поэтому будьте тоже в тренде и выбирайте стильные и безопасные электрокамины Dimplex.
Образ Джиджи Хадид
Знаменитость появилась на улицах Нью-Йорка в классическом светлом жилете и широких брюках от бренда The Row. Джиджи Хадид примерила костюм из прошлогодней коллекции осень – зима 2020/21. Образ певица дополнила высокими черными кроссовками Converse.
Молодая мамочка завязала волосы в неуклюжий пучок и довершила образ коричневыми солнцезащитными очками и коричневой винтажной сумкой.
Джиджи Хадид показала стильный образ / Getty Images
Джиджи Хадид показала стильный образ / Getty Images