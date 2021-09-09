В начале осени Джиджи Хадид показала актуальный образ, который можно примерить в сентябре, пока позволяют погодные условия.

Партнерский материал Электрокамин против биокамина: какое устройство лучше выбрать

Манекенщица умеет эффектно одеться. В ее гардеробе преобладают удобные элементы гардероба вроде футболок, леггинсов или кроссовок. В таком наряде Джиджи часто отправляется на прогулку с дочкой, впрочем, для важных встреч отдает предпочтение штанным костюмам или монохромным образам.

С приходом осени любовь к яркому наряду понемногу меняется на классические оттенки. На своем примере манекенщица показала, как можно эффектно одеться в аутфит молочного цвета.

Все мировые звезды знают: делать безупречные фото для сети стоит на фоне каминов. Поэтому будьте тоже в тренде и выбирайте стильные и безопасные электрокамины Dimplex.

Образ Джиджи Хадид

Знаменитость появилась на улицах Нью-Йорка в классическом светлом жилете и широких брюках от бренда The Row. Джиджи Хадид примерила костюм из прошлогодней коллекции осень – зима 2020/21. Образ певица дополнила высокими черными кроссовками Converse.

Молодая мамочка завязала волосы в неуклюжий пучок и довершила образ коричневыми солнцезащитными очками и коричневой винтажной сумкой.



Джиджи Хадид показала стильный образ / Getty Images



Джиджи Хадид показала стильный образ / Getty Images