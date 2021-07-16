Беспроигрышный минимализм: Джиджи Хадид прогулялась по Нью-Йорку в молочном образе

Известная супермодель Джиджи Хадид накануне осуществила светский выход в Нью-Йорке в черном total look, а уже во время новой прогулки показала полностью молочный аутфит.

Пока Белла Хадид штурмует мировые подиумы и красную дорожку Каннского кинофестиваля, Джиджи тем временем не теряет время даром. Она уже успела сняться для двух обложек глянца и стать лицом рекламной кампании духов Ralph Lauren.

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Блондинка часто появляется в Нью-Йорке под прицелами фотокамер. Возможно, модель постоянно отправляется на рабочие встречи, поэтому совсем скоро может поделиться с поклонниками собственным проектом, который она решила запустить после того, как решила покинуть моделинг.

Девушка пришла в студию KENFULK, отметив в посте дизайнера Викторию Бекхэм и бренд украшений Jacquie Aiche.

Образ Джиджи Хадид

В жаркое время года Джиджи сделала ставку на молочный цвет. Она надела молочную рубашку с длинным рукавом, расстегнув верхние пуговицы. Свой образ она дополнила белыми брюками с рыжим ремнем.

Модель надела кремовую обувь с квадратным носком и разнообразные "детские" бусы, которые разбавили монохромный образ. Она также подчеркнула аутфит массивными перстнями.

Джиджи снова вернулась к своему естественному цвету волос, поэтому оставила их распущенными, сделав небольшие волны. На лицо манекенщица нанесла только тушь для ресниц, а губы нарисовала персиковой помадой. На веках визажисты нанесли ей зеленые прямые линии.

В монохромном виде Джиджи папарацци заметили на улицах Нью-Йорка, впрочем кадры свежего образа она опубликовала в своем инстаграме. На одной из серий фотографий, манекенщица позирует облокотившись на край стола на фоне окон и габаритного вазона с широким зелеными листьями.

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