Джиджи Хадид полетела в Милан в вельветовой рубашке и бежевой панаме: модный образ

Молодая мамочка Джиджи Хадид, кажется, пока не собирается покидать модную индустрию, как заявляла летом. Папарацци заметили манекенщицу в аэропорту с чемоданом в стильном аутфите. Из Нью-Йорка модель улетела в Милан на Неделю моды.

В июне знаменитая американская модель удивила заявлением о том, что покидает моделинг. По ее словам, она достигла всего, к чему стремилась в индустрии моды. Теперь она хочет уступить и дать возможность другим реализовать себя в этой сфере. Вместо этого она хочет проявить себя в роли дизайнера.

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Впрочем судя по всему, Джиджи является настолько востребованной, что пока ей придется отсрочить свои планы. Вчера, 21 сентября, в Милане стартовала Неделя моды, которая продлится до 27 сентября.

В столицу моды уже съезжаются со всех уголков мира стритстайл-звезды и модели. На показ летит супермодель Джиджи Хадид, чтобы представить наряды брендов из коллекций весна – лето 2022.

Образ Джиджи Хадид

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26-летняя манекенщица Джиджи Хадид предстала перед камерами в стильном образе. Американка надела белую базовую футболку, которую дополнила сверху вельветовой рубашкой бежевого цвета. Молодая мамочка надела удобные белые спортивные штаны, которые дополнила желтыми кедами Converse.

Модель дополнила образ соломенной панамой, которая закрывала половину ее лица и черными солнцезащитными очками. Также Джиджи взяла с собой в дорогу удобную черную сумку-тоут.



Джиджи Хадид надела трендовый головной убор / Фото с Getty Images